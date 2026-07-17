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Egy IKEA bútoráruház homlokzata az üzletlánc logójával.
Nyitókép: Unsplash

Beállt a kasszába az IKEA-menedzsment a sztrájk idején

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Úgy tűnik, nincs közel az egyezség az IKEA három magyar áruházában.

Szerda este óta sztrájkolnak a svéd bútorlánc dolgozói – csütörtökön az IKEA minden részlegéből jelentős számban szüntették be a munkát. A szakszervezet szerint, amennyiben a cég vezetése erre sem reagál, és a dolgozók úgy döntenek, akkor újabb sztrájkok várhatók – írja a 24.hu összefoglalója.

Kiss Alíz, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) alelnöke elmondta, hogy a hajnal négyre érkező logisztikai műszak is csatlakozott az ottani, szerda este kezdődött sztrájkhoz, illetve folytatta azt. A lépcsőzetesen érkező, különböző területeken és helyszíneken dolgozó nappalos kollégák jelentős része szintén a munkabeszüntetés mellett döntött.

Mind a három áruházban, valamint a cég minden telephelyén, minden osztályáról vannak sztrájkolók – a logisztikán és az áruházakon kívül a konyhát, a büfét, a kantint, az irodákat, a tervezést és az ügyfélszolgálatot is érinti a munkabeszüntetés – mondta. A 24.hu úgy tudja, beállt a pult mögé és kasszázni a menedzsment, hogy ki tudjanak nyitni az áruházak.

A dolgozók ötpontos követeléséből négyet elfogadott a cégvezetés, de az egységes, hatszázalékos béremelés kérdésében nem jutottak előbbre.

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Kezdőlap    Belföld    Beállt a kasszába az IKEA-menedzsment a sztrájk idején

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