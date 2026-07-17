Hűtlen kezelés: bíróság elé áll a miniszterelnök felesége Spanyolországban

Begona Gómez tagadta az ellene felhozott vádakat, a védői pedig azt kérték a bíróságtól, hogy ejtsék azokat, valamint szüntessék meg az alsóbb fokú bíróság múlt hónapban elrendelt kényszerintézkedéseit.

Az üzleti korrupció gyanújára vonatkozó vádat a madridi felsőbíróság meg is szüntette, továbbá feloldotta a külföldre utazási tilalmat, valamint a rendszeres bírósági jelentkezési kötelezettséget és az útlevél leadására vonatkozó előírást.

Ugyanakkor fenntartotta a legsúlyosabbnak számító vádakat, azokra a miniszterelnök feleségének bíróság előtt kell felelnie.

Az ügyészség szintén a vádak ejtését kérte. Szerinte az eljárás olyan feljelentés nyomán indult, amelyet szélsőjobboldali szervezetek nyújtottak be, és amely szerint Gómez a miniszterelnök házastársaként betöltött pozícióját használta fel munkaszerződések megszerzésére.

Pedro Sánchez – aki 2024 áprilisában rövid időre lemondását is fontolóra vette, miután Juan Carlos Peinado vizsgálóbíró elrendelte a nyomozást – többször is nyilvánosan kiállt a felesége mellett. A miniszterelnök szerint a családja elleni eljárások politikai indíttatásúak.

A miniszterelnöki hivatal csütörtökön kiadott közleményében kijelentette: „Begona Gómez ártatlan. Az ügy egy szélsőjobboldali szervezet hamis hírekre alapozott feljelentéséből indult, és célja kizárólag a kormányfő feleségének a zaklatása.”

A csütörtöki döntés értelmében Gómez ügyében állampolgári esküdtszék jár el. A statisztikák szerint az esküdtszékek az ügyek 90 százalékában bűnösnek mondják ki a vádlottakat.

Ha az esküdtszék a befolyással üzérkedés vádjában bűnösnek találja Gómezt, akkor hat hónaptól két évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik, míg a hűtlen kezelésért akár nyolc évet is kiszabhatnak rá.