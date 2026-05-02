2026. május 2. szombat Zsigmond
Egy fiatal anyuka öleli a kislányát.
Nyitókép: Getty Images/Galina Zhigalova

A magyar fiatalok számára az édesanyjuk jelenti a legfőbb biztonságot

Infostart

A 40 év alatti magyar lakosság többsége számára az édesanya a legfontosabb érzelmi támasz és a mindennapi biztonságérzet elsődleges forrása – derült ki az Allianz friss, reprezentatív kutatásából.

A felmérés rávilágított, hogy a magyarok biztonságérzete három fő pilléren nyugszik: az anyagi stabilitáson, a jó egészségi állapoton és a nyugodt otthoni környezeten. Ugyanakkor az érzelmi biztonság terén generációs különbségek mutatkoznak. A 40 év alatti korosztály 63 százaléka az édesanyját nevezte meg olyan személyként, aki a leginkább hozzájárul a mindennapi stabilitásához, megelőzve ezzel az apákat (51 százalék), a partnereket (50 százalék) és a barátokat (45 százalék).

A prioritások az életkor előrehaladtával átrendeződnek: 40 év felett a biztonságérzet középpontjába már a házastárs vagy élettárs kerül (52 százalék), akiket a barátok (38 százalék), majd az édesanyák (35 százalék) követnek. A szoros kapcsolat azonban felnőttkorban is megmarad: a 18–39 évesek több mint 80 százaléka, míg a 40–59 év közöttiek fele rendszeresen tartja a kapcsolatot édesanyjával.

A válaszadók az anyák legfőbb értékének a család összetartását és a mindennapi működés láthatatlan szervezését tartják. A megkérdezettek 35 százaléka a sokrétű odafigyelést, 32 százaléka pedig a közösség összetartó erejét emelte ki. A kutatás szerint az anyai jelenlét önmagában is nyugtatólag hat: minden negyedik magyar legkedvesebb emlékei a gyermekkori segítségnyújtáshoz, meghitt beszélgetésekhez vagy egy megnyugtató öleléshez köthetők.

A szakértői összegzés szerint miközben a technológiai fejlődés révén egyre több eszköz áll rendelkezésre a kockázatok kezelésére, a szubjektív biztonságérzetet továbbra is alapvetően a stabil emberi kapcsolatok határozzák meg. A felmérés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a másokról való folyamatos gondoskodás mellett az édesanyák gyakran háttérbe szorítják saját egyéni biztonságuk – például egészségi állapotuk vagy pénzügyi stabilitásuk – megteremtését, ami hosszú távon az öngondoskodás fontosságára hívja fel a figyelmet.

NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma

A hotline-ok tavaly csaknem ötmillió olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban azt mondta, a megelőzésben nagyon fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartása, mert akkor az érintett kiskorúak nagyobb eséllyel merik megosztani az online térben tapasztalt kellemetlenségeket.
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Éleződik a konfliktus, nyíltan szembeszállt Kína az Egyesült Államokkal a tiltott olajbiznisz miatt

A kínai kereskedelmi minisztérium szombaton jelentette be, hogy hatósági végzéssel tiltotta meg az öt kínai olajfinomítót sújtó amerikai szankciók végrehajtását. Az Egyesült Államok azzal vádolja az érintett vállalatokat, hogy iráni kőolajat vásároltak – közölte a Reuters.

Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás "csodaszernél": azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz

Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

