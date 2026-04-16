Csütörtökön se nagyon szabadulunk a felhőktől, bár helyenként azért előmosolyoghat a Nap

Szerda éjszakáról csütörtök hajnalra változóan, többnyire gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Néhol kisebb zápor előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 5 és 12 fok között alakul – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A délelőtt folyamán aztán a meglévő, zárt felhőzet gomolyosodik, illetve a napos tájakon gomolyfelhők képződnek, összességében többórás napsütés várható. Továbbra is előfordulhat helyenként kisebb zápor.

Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Időjárási figyelmeztetés nincs kiadva csütörtök éjfélig, habár a délután folyamán délen és esetleg az északi határszélen nem zárható ki, hogy kialakul egy-egy zivatar.