2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Nyitókép: fcscafeine/Getty Images

Vasárnap hajnalban óraátállítás – egyre többen elégedetlenek, összeurópai kezdeményezés indult

Infostart

Több mint 200 európai tudományos és társadalmi szervezet tett közzé felhívást az összehangolások mielőbbi elkezdése és az óraátállítás megszüntetése érdekében. Az országok innovatív időpolitikák révén javítanának az emberek életmódján.

Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: kevesebbet alszunk, de tovább lesz világos. Vasárnap hajnali 2 órakor egy órával későbbre, 3 órára kell tekerni az órát. A kritikusok szerint a rendszer már elavult, és régóta lobbiznak azért, hogy töröljék el az óraátállítást. Egyeseket az őszi, másokat a tavaszi óraátállítás visel meg jobban, de egyre többen vannak azok, akik szerint végre születnie kellene egy végleges döntésnek, hogy melyik időszámítás maradjon.

A szoljon.hu cikkében emlékeztet, hogy az Európai Unió döntéshozóinál már évek óta téma egy egységes időzóna bevezetése, de megállapodás eddig még nem született a kérdésben. Mivel előrelépés nem történt, most

több mint 200 tudományos és társadalmi szervezet felhívást tett közzé az összehangolások mielőbbi elkezdésére és az óraátállítás megszüntetésére Európában.

A Magyar Alvás Szövetség is csatlakozott a Time Use Initiative (TUI) globális fókuszú nemzetközi kezdeményezéshez: a félévenkénti óraátállítással foglalkozó nyilatkozatuk szorgalmazza az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások mielőbbi megszüntetését, és egy természetesebb idő végleges bevezetését az EU-ban.

„A program túlmutat az évek óta húzódó óraátállítás eltörlésén, és arról szól, hogy az államok innovatív időpolitikák révén javítsák az emberek életmódját” – közölte G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.

Úgy véli, a tudományos bizonyítékok megerősítik, hogy az Európai Uniónak sürgős változtatásokat kellene bevezetnie az időzónák szervezésében is. A szakértői véleményekkel összhangban

olyan megoldást javasolnak, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy a napidőhöz (természetes időhöz) lehető legközelebb álló állandó időzónákat vezessenek be.

Mivel azonban egyes országok jelentős eltérést tapasztalhatnak a napórájuktól földrajzi elhelyezkedésük miatt, ezért számukra erősen ajánlott átállítani a jelenlegi standard idejüket a földrajzilag legmegfelelőbb, Naphoz viszonyított időzónára.

Egyre elfogadottabb az a tudományos állásfoglalás, amely szerint az időbeli egyensúlyhiány káros a társadalmi jólétre, és negatív következményekkel jár az egészségre, a gazdaságra, a biztonságra és a környezetre nézve.

Bár uniós kezdeményezésre 2018-ban nagyszabású online konzultációt indítottak az óraátállítás lehetséges eltörlésével kapcsolatban, a döntés azóta is várat magára. Ennek egyik okaként sokan azt jelölik meg, hogy a társadalom és a tudomány nem egy irányba húz. A felmérésben részt vevő 4,6 millió európai ember többsége a nyári időszámítást preferálta, de

számos hazai és nemzetközi szakértő szerint az egészségünknek és a bioritmusunknak a téli időszámítás tenne jobbat.

Korábban felmerült az is, hogy minden állam maga döntse el, melyik mellett teszi le a voksát, ám ez a gondolat csak fokozta a pánikot: ha ugyanis így tennének, az globális káoszt okozhatna a menetrendekben, a tőzsdén, és a logisztikában. Végül a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború és az energiaválság elvette a fókuszt a kérdésről, így most hétvégén ismét át kell majd állítanunk az órát, és kezdetét veszi a nyári időszámítás.

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Vasárnap hajnalban óraátállítás – egyre többen elégedetlenek, összeurópai kezdeményezés indult

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Most már nagy biztonsággal kijelenthetjük: gyorsul a globális felmelegedés

Most már nagy biztonsággal kijelenthetjük: gyorsul a globális felmelegedés

Számos, frissen megjelent független tudományos vizsgálat is ugyanarra a következtetésre jutott: a globális éghajlatváltozás nem egyenletes, hanem immár gyorsuló ütemben zajlik. A Föld energiamérlege egyre jobban felborul, a légkör gyorsabban melegszik, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és a tengerszint emelkedése is felgyorsult a fokozódó jégolvadás miatt. Ezek a folyamatok nem távoli, elvont változások: már most hatnak időjárásunkra, ökoszisztémáinkra, mezőgazdaságunkra, gyakorlatilag mindenre a környezetünkben. A gyorsulás megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy átlássuk, merre tart a klíma, és miért vált sürgetővé a cselekvés és az elkerülhetetlen alkalmazkodás.

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Israel and Iran exchange fire overnight and drone strikes are intercepted in UAE, Kuwait and Bahrain as Iran war enters second month.

Kritikus hibára bukkantak ezeknél a routereknél, azonnali frissítést igényelnek
Buta kutya - itt a lista, de van, akinek csak ilyen állat való
