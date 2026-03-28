Vasárnap hajnalban óraátállítás – egyre többen elégedetlenek, összeurópai kezdeményezés indult

Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: kevesebbet alszunk, de tovább lesz világos. Vasárnap hajnali 2 órakor egy órával későbbre, 3 órára kell tekerni az órát. A kritikusok szerint a rendszer már elavult, és régóta lobbiznak azért, hogy töröljék el az óraátállítást. Egyeseket az őszi, másokat a tavaszi óraátállítás visel meg jobban, de egyre többen vannak azok, akik szerint végre születnie kellene egy végleges döntésnek, hogy melyik időszámítás maradjon.

A szoljon.hu cikkében emlékeztet, hogy az Európai Unió döntéshozóinál már évek óta téma egy egységes időzóna bevezetése, de megállapodás eddig még nem született a kérdésben. Mivel előrelépés nem történt, most

több mint 200 tudományos és társadalmi szervezet felhívást tett közzé az összehangolások mielőbbi elkezdésére és az óraátállítás megszüntetésére Európában.

A Magyar Alvás Szövetség is csatlakozott a Time Use Initiative (TUI) globális fókuszú nemzetközi kezdeményezéshez: a félévenkénti óraátállítással foglalkozó nyilatkozatuk szorgalmazza az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások mielőbbi megszüntetését, és egy természetesebb idő végleges bevezetését az EU-ban.

„A program túlmutat az évek óta húzódó óraátállítás eltörlésén, és arról szól, hogy az államok innovatív időpolitikák révén javítsák az emberek életmódját” – közölte G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.

Úgy véli, a tudományos bizonyítékok megerősítik, hogy az Európai Uniónak sürgős változtatásokat kellene bevezetnie az időzónák szervezésében is. A szakértői véleményekkel összhangban

olyan megoldást javasolnak, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy a napidőhöz (természetes időhöz) lehető legközelebb álló állandó időzónákat vezessenek be.

Mivel azonban egyes országok jelentős eltérést tapasztalhatnak a napórájuktól földrajzi elhelyezkedésük miatt, ezért számukra erősen ajánlott átállítani a jelenlegi standard idejüket a földrajzilag legmegfelelőbb, Naphoz viszonyított időzónára.

Egyre elfogadottabb az a tudományos állásfoglalás, amely szerint az időbeli egyensúlyhiány káros a társadalmi jólétre, és negatív következményekkel jár az egészségre, a gazdaságra, a biztonságra és a környezetre nézve.

Bár uniós kezdeményezésre 2018-ban nagyszabású online konzultációt indítottak az óraátállítás lehetséges eltörlésével kapcsolatban, a döntés azóta is várat magára. Ennek egyik okaként sokan azt jelölik meg, hogy a társadalom és a tudomány nem egy irányba húz. A felmérésben részt vevő 4,6 millió európai ember többsége a nyári időszámítást preferálta, de

számos hazai és nemzetközi szakértő szerint az egészségünknek és a bioritmusunknak a téli időszámítás tenne jobbat.

Korábban felmerült az is, hogy minden állam maga döntse el, melyik mellett teszi le a voksát, ám ez a gondolat csak fokozta a pánikot: ha ugyanis így tennének, az globális káoszt okozhatna a menetrendekben, a tőzsdén, és a logisztikában. Végül a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború és az energiaválság elvette a fókuszt a kérdésről, így most hétvégén ismét át kell majd állítanunk az órát, és kezdetét veszi a nyári időszámítás.