10-20 centi hó és 20 fok, kettészakad az ország – hivatalos időjárási jóslat

Nyugat-Magyarországra visszakacsint a tél, míg keleten semmi változás, 20 fokos csúcsok lesznek, érdekes kettősség lesz csütörtökön.

Mindezt egy közeledő hidegfront déli ágán képződő mediterrán ciklon okozza, ez hatalmasodik el Magyarország környezetében, tőlünk délre, nyugatra, illetve a Dunántúlon, tartósan erős, viharos szél kíséretében, esővel, havas esővel, némi eséllyel hóval. Csapadék lesz ezután egészen péntek estig, majd szűnni kezd a csapadék, hétvégén már csak elszórtan eshet.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Csütörtök reggel még 5-7 fok között volt a mélypont, nem különösebben hideg, de a nyugati határnál az eső és a szél már ezt is tűrhetetlenné teszi.

Délutánra szakad ketté az ország, a nyugati határon 5 fok sem lesz, míg a keletin 20 fok is lehet árnyékban. Ez a kettősség pénteken is jellemző lesz még, de a hőmérséklet jelentősen süllyed. Péntekre lesz, ahol 10-20 centi hóréteg is összegyűlhet.

A szelet komolyan kell venni!