INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.42
usd:
339.41
bux:
121584.25
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

10-20 centi hó és 20 fok, kettészakad az ország – hivatalos időjárási jóslat

Infostart

Nyugatra visszakopogtat a tél kiadós csapadék és tartósan viharos szél kiséretében, keleten eközben nem sok minden fog változni, ezt jósolja csütörtökre a HungaroMet.

Nyugat-Magyarországra visszakacsint a tél, míg keleten semmi változás, 20 fokos csúcsok lesznek, érdekes kettősség lesz csütörtökön.

Mindezt egy közeledő hidegfront déli ágán képződő mediterrán ciklon okozza, ez hatalmasodik el Magyarország környezetében, tőlünk délre, nyugatra, illetve a Dunántúlon, tartósan erős, viharos szél kíséretében, esővel, havas esővel, némi eséllyel hóval. Csapadék lesz ezután egészen péntek estig, majd szűnni kezd a csapadék, hétvégén már csak elszórtan eshet.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Csütörtök reggel még 5-7 fok között volt a mélypont, nem különösebben hideg, de a nyugati határnál az eső és a szél már ezt is tűrhetetlenné teszi.

Délutánra szakad ketté az ország, a nyugati határon 5 fok sem lesz, míg a keletin 20 fok is lehet árnyékban. Ez a kettősség pénteken is jellemző lesz még, de a hőmérséklet jelentősen süllyed. Péntekre lesz, ahol 10-20 centi hóréteg is összegyűlhet.

A szelet komolyan kell venni!

Kezdőlap    Életmód    10-20 centi hó és 20 fok, kettészakad az ország – hivatalos időjárási jóslat

időjárás

tavasz

eső

csapadék

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat Európában, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. Esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 05:00
Hamisítatlan tavaszi idő jön, kérdés, hogy ez kellemes-e – időjárás
2026. március 27. 04:15
Változik az Apple Maps, nem fognak örülni a felhasználók
×
×