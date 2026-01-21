ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.43
usd:
329.21
bux:
120376.71
2026. január 21. szerda Ágnes
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Wintertime. Winter background with thermometer in the snow on frosty day.
Nyitókép: Getty Images / Leonid Ikan

Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

Infostart

Dél felől megvastagszik a felhőzet, helyenként köd is kialakulhat. Északon és északkeleten továbbra is erős fagyokkal kell számolni.

A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken, így több térségben javulhat a látás. Ugyanakkor továbbra is maradhatnak olyan területek, ahol tartósan borult marad az ég. Ezeken a helyeken jelentéktelen hószállingózás, illetve ónos szitálás is előfordulhat, ami csúszós útviszonyokat okozhat – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Dél felől megerősödhet a felhőzet, ami késő délutántól meg is vastagszik. A keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de főként az Észak-Dunántúlon helyenként élénkebb lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és 2 Celsius-fok között alakul.

Este helyenként sűrű köd képződhet, illetve kiterjedhetnek a már meglévő ködfoltok. Napközben ugyan fokozatos javulás várható a látási viszonyokban, de a ködös, rétegfelhős tájakon továbbra is számítani lehet zúzmarára, hószállingózásra és ónos szitálásra.

A tiszta, derült északi és északkeleti tájakon ismét -15 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet.

Az extrém hideg miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a minimum-hőmérséklet mínusz 15 fok alá is csökkenhet.

Kezdőlap    Életmód    Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

időjárás

előrejelzés

meteorológia

fagy

hideg

január

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Tavaly januárhoz képest 43 százalékkal lehet magasabb itthon az átlagos földgázfogyasztás – jelentette ki egy háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, hogy a hideg vesztesei a fogyasztók, ezért a kormány meg fogja vizsgálni, hogy miként lehet segíteni azokon, akiknek megnövekedett a gázszámlája például azzal, hogy átlépték a kedvezményes fogyasztási határt.
 

Orbán Viktor belengette a rezsicsökkentés módosítását

Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók

Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Grönland miniszterelnöke szerint a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülnie egy katonai jellegű válsághelyzetre is, miután Donald Trump területszerzési fenyegetései miatt az invázió kockázata megnőtt. Dánia és NATO lépései, valamint az amerikai vámfenyegetések tovább élezik a geopolitikai feszültséget az egyre nagyobb stratégiai jelentőségű sarkvidéki térségben.
 

Davos: Donald Trump kénytelen volt visszafordulni

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

A Deutsche Bank vezetése elhatárolódott attól az elemzéstől, amely szerint az európai befektetők tömegesen megválhatnak amerikai eszközeiktől – állította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Ursula von der Leyen says that "Europe prefers dialogue", as the US president prepares to address world leaders at Davos.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 05:00
Csalóka enyhülés: engedni látszik a tél, de még visszavág
2026. január 20. 05:45
Alattomos és veszélyes fertőzés terjed a szabolcsi városban
×
×
×
×