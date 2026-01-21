Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken, így több térségben javulhat a látás. Ugyanakkor továbbra is maradhatnak olyan területek, ahol tartósan borult marad az ég. Ezeken a helyeken jelentéktelen hószállingózás, illetve ónos szitálás is előfordulhat, ami csúszós útviszonyokat okozhat – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Dél felől megerősödhet a felhőzet, ami késő délutántól meg is vastagszik. A keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de főként az Észak-Dunántúlon helyenként élénkebb lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és 2 Celsius-fok között alakul.

Este helyenként sűrű köd képződhet, illetve kiterjedhetnek a már meglévő ködfoltok. Napközben ugyan fokozatos javulás várható a látási viszonyokban, de a ködös, rétegfelhős tájakon továbbra is számítani lehet zúzmarára, hószállingózásra és ónos szitálásra.

A tiszta, derült északi és északkeleti tájakon ismét -15 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet.

Az extrém hideg miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a minimum-hőmérséklet mínusz 15 fok alá is csökkenhet.