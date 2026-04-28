Veszélyben voltak a rendőrök, lövések is dördültek Szegeden

A rendelkezésre álló adatok alapján 2026. április 23-án az esti órákban Kecskeméten a rendőrök intézkedni kezdtek egy út mellett várakozó autó vezetőjével és két utasával szemben. Amikor a sofőr észrevette a gyalogosan közelítő rendőröket, a felszólítások ellenére, beindította a kocsiját, majd gyorsítva a járőrök irányába hajtott, akiknek el kellett ugrania, hogy elkerüljék a balesetet.

Ezt követően az egyik egyenruhás szolgálati fegyverével három lövést adott le a jármű belső kerekére, de az elkövető az erősen rongálódott autójával tovább hajtott Nagykőrös irányába. Amikor az autó rövid időre elakadt, a járőrök gyalog közelítették meg, ám a férfi újraindult, és ismét a rendőrök felé kormányozta kocsiját. A járőrök kitértek az autó elől, majd újabb lövéseket adtak le annak hátsó kerekébe.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Bár az elkövető tovább menekült, a kerekekre leadott lövések végül megállásra kényszerítették a járművét. Ezután a rendőrök kiszállították a kocsiból a kezében bicskát tartó elkövetőt, majd a helyszínen megbilincselték. A férfi kocsijában a rendőrök csekély mennyiségű kábítószert találtak, melyet lefoglaltak – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleményében.

A nyomozó ügyészek az autó sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége és tartással elkövetett csekély mennyiségű kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatásának elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája 2026. április 25-én – az ügyészi indítvánnyal egyezően – elrendelte a gyanúsított letartóztatását, mivel fennállt a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás meghiúsításának veszélye.