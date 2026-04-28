2026. április 28. kedd Valéria
A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást egy férfi ellen, aki el akarta ütni a vele szemben intézkedő rendőröket.
Veszélyben voltak a rendőrök, lövések is dördültek Szegeden

A rendelkezésre álló adatok alapján 2026. április 23-án az esti órákban Kecskeméten a rendőrök intézkedni kezdtek egy út mellett várakozó autó vezetőjével és két utasával szemben. Amikor a sofőr észrevette a gyalogosan közelítő rendőröket, a felszólítások ellenére, beindította a kocsiját, majd gyorsítva a járőrök irányába hajtott, akiknek el kellett ugrania, hogy elkerüljék a balesetet.

Ezt követően az egyik egyenruhás szolgálati fegyverével három lövést adott le a jármű belső kerekére, de az elkövető az erősen rongálódott autójával tovább hajtott Nagykőrös irányába. Amikor az autó rövid időre elakadt, a járőrök gyalog közelítették meg, ám a férfi újraindult, és ismét a rendőrök felé kormányozta kocsiját. A járőrök kitértek az autó elől, majd újabb lövéseket adtak le annak hátsó kerekébe.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Bár az elkövető tovább menekült, a kerekekre leadott lövések végül megállásra kényszerítették a járművét. Ezután a rendőrök kiszállították a kocsiból a kezében bicskát tartó elkövetőt, majd a helyszínen megbilincselték. A férfi kocsijában a rendőrök csekély mennyiségű kábítószert találtak, melyet lefoglaltak – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleményében.

A nyomozó ügyészek az autó sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége és tartással elkövetett csekély mennyiségű kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatásának elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája 2026. április 25-én – az ügyészi indítvánnyal egyezően – elrendelte a gyanúsított letartóztatását, mivel fennállt a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás meghiúsításának veszélye.

rendőrség

bűncselekmény

letartóztatás

nyomozás

ügyészség

gázolás

hivatalos személy elleni erőszak

lövések

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

A két miniszteren kívül egy kormánybiztos-jelöltet is megnevezett keddi Facebook-posztjában a Tisza Párt elnöke.
 

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól

Közös nevezőre jutottak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Trump and first lady greet King and Queen at White House

Trump and first lady greet King and Queen at White House

The UK monarch is due to have a meeting with the US president before making an historic address to lawmakers.

