Apránként, de összeállt a mozaik, és fény derült a gyilkosságra

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya július 15-től körözést folytatott egy tiszakécskei férfi eltűnése miatt – közölte beszámolójában a rendőrség.

Kezdetben úgy tűnt, hogy az áldozat a párjával folytatott veszekedést követően elindult egy már régóta tervezett romániai utazásra. A kecskeméti rendőrök azonban a mindenre kiterjedő adatgyűjtésnek köszönhetően összeállították a mozaikokat – írja a hatóság.

Az eltűnt román férfit a párja veje ölte meg, majd a holttestet autóval egy távolabbi erdőbe vitte és elrejtette. A férfi beismerő vallomást tett, a rendőrség pedig őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását, amit a járásbíróság elrendelt.

Ezután a nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsított felesége is tudott a gyilkosságról és ő segített a sértett ruháinak eltüntetésében. Az asszony ellen bűnpártolás miatt büntetőeljárás indult. A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelést javasolnak.