2026. március 27. péntek Hajnalka
Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Apránként, de összeállt a mozaik, és fény derült a gyilkosságra

Infostart

A tiszakécskei férfi végül beismerte tettét, de feleségének is szembe kell néznie a törvénnyel, bűnpártolás miatt.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya július 15-től körözést folytatott egy tiszakécskei férfi eltűnése miatt – közölte beszámolójában a rendőrség.

Kezdetben úgy tűnt, hogy az áldozat a párjával folytatott veszekedést követően elindult egy már régóta tervezett romániai utazásra. A kecskeméti rendőrök azonban a mindenre kiterjedő adatgyűjtésnek köszönhetően összeállították a mozaikokat – írja a hatóság.

Az eltűnt román férfit a párja veje ölte meg, majd a holttestet autóval egy távolabbi erdőbe vitte és elrejtette. A férfi beismerő vallomást tett, a rendőrség pedig őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását, amit a járásbíróság elrendelt.

Ezután a nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsított felesége is tudott a gyilkosságról és ő segített a sértett ruháinak eltüntetésében. Az asszony ellen bűnpártolás miatt büntetőeljárás indult. A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelést javasolnak.

gyilkosság

rendőrség

eltűnés

nyomozás

tiszakécske

bács-kiskun vármegye

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

