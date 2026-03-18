ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.65
usd:
342.91
bux:
122255.73
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Két autóst is leszorított az útról a kamionos, majd szó nélkül tovább hajtott

Infostart

A teherautó sofőrje csak így tudta befejezni a veszélyes előzést, de az már nem érdekelte, hogy jól van-e, akit árokba szorított. Most cserbenhagyás miatt kell felelnie.

A Kecskeméti Járási Ügyészség cserbenhagyás miatt vádat emelt egy teherautó sofőrrel szemben, aki két autót is leszorított az útról, majd megállás nélkül továbbhajtott – írja sajtóközleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a hivatásos sofőr – a vádlott – 2025. október 31-én hajnalban az 51. számú főúton Baja irányába közlekedett a nyerges vonatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Haladása során az előtte lévő, három személygépkocsiból álló járműsor előzésébe kezdett. Eközben, egy jobbra ívelő kanyarban észlelte a szemből, szabályosan érkező személyautót, ezért a járműszerelvényt az előzött gépkocsi felé kormányozta és nekiütközött. A vétlen autó sofőrje a baleset elhárítása érdekében jobbra kormányzott és az árokba sodródott. A szemből érkező gépkocsi sofőrje hirtelen szintén fékezett és a murvás padkára lehúzódva megállt.

Az ütközés következtében személyi sérülés nem történt, azonban a gépjárművek megrongálódtak.

A teherautó-sofőr ezután megállás nélkül továbbhajtott és nem győződött meg arról, hogy az útról lesodort járműben utazó megsérült-e, segítségnyújtásra szorul-e.

A közlekedési balesettel érintett jármű vezetője – vétkességtől függetlenül – köteles azonnal megállni és meggyőződni arról, van-e a helyszínen sérült, illetve ellátásra szoruló személy. Emellett a további balesetek elkerülése érdekében is kötelessége a sofőrnek minden tőle telhetőt megtenni.

Az ügyészség a férfit cserbenhagyás vétségével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás nélkül – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a járművezetéstől is tiltsa el a bíróság.

rendőrség

vádemelés

kamion

ügyészség

személyautó

cserbenhagyás

51-es főút

pótkocsi

bács-kiskun vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL élőben: három magyar is kezd az Anfield Roadon

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is a kezdő tizenegyben szerepel az Anfield Roadon, a Liverpool–Galatasaray mérkőzésen. Három mérkőzés kezdődött 21 órakor a 2026-os BL-nyolcaddöntő utolsó estéjén, az angol és a török csapat csatája mellett a Tottenham az Atléticót, a Bayern München az Atalantát fogadja,
Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel

A szerdai nap még jó hangulatban indult a tőzsdéken, délutánra azonban látványos hangulatromlás figyelhető meg, miután arról érkeztek hírek, hogy Izrael Irán legnagyobb gázlétesítményét bombázta. Az események hatására lefordultak a tőzsdék, kilőtt az olaj és a gáz ára, és nyomás alá került az arany. A magyar tőzsde is lefordult a nap elején látott emelkedéséből. Este a Fed a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, viszont az előrejelzésen jócskán módosítottak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Májustól nincs titok az Instagramon: a Meta hozzáférhet az összes privát üzenethez

Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Extensive damage' at Qatar industrial site as Iran retaliates for strike on gas field

Qatar's Ras Laffan refinery was among a list of sites Iran threatened would be targets after an earlier attack on its South Pars gas field facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 10:29
Piszkavassal verte agyon élettársa anyját
2026. március 18. 05:00
Célkeresztben a Gmail-felhasználók: tajkártyájukkal fenyegetik őket a csalók
×
×