Két autóst is leszorított az útról a kamionos, majd szó nélkül tovább hajtott

A Kecskeméti Járási Ügyészség cserbenhagyás miatt vádat emelt egy teherautó sofőrrel szemben, aki két autót is leszorított az útról, majd megállás nélkül továbbhajtott – írja sajtóközleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a hivatásos sofőr – a vádlott – 2025. október 31-én hajnalban az 51. számú főúton Baja irányába közlekedett a nyerges vonatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Haladása során az előtte lévő, három személygépkocsiból álló járműsor előzésébe kezdett. Eközben, egy jobbra ívelő kanyarban észlelte a szemből, szabályosan érkező személyautót, ezért a járműszerelvényt az előzött gépkocsi felé kormányozta és nekiütközött. A vétlen autó sofőrje a baleset elhárítása érdekében jobbra kormányzott és az árokba sodródott. A szemből érkező gépkocsi sofőrje hirtelen szintén fékezett és a murvás padkára lehúzódva megállt.

Az ütközés következtében személyi sérülés nem történt, azonban a gépjárművek megrongálódtak.

A teherautó-sofőr ezután megállás nélkül továbbhajtott és nem győződött meg arról, hogy az útról lesodort járműben utazó megsérült-e, segítségnyújtásra szorul-e.

A közlekedési balesettel érintett jármű vezetője – vétkességtől függetlenül – köteles azonnal megállni és meggyőződni arról, van-e a helyszínen sérült, illetve ellátásra szoruló személy. Emellett a további balesetek elkerülése érdekében is kötelessége a sofőrnek minden tőle telhetőt megtenni.

Az ügyészség a férfit cserbenhagyás vétségével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás nélkül – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a járművezetéstől is tiltsa el a bíróság.