Elgázolt egy rendőrt a kaposi férfi, majd elmenekült

A keresett csikóstőttősi férfi este 11 óra előtt nem sokkal Kaposszekcsőn, a települést átszelő Petőfi utcában igazoltatás során elgázolt egy rendőrt, majd elmenekült a helyszínről. Komlósiné Kiss Anett, a főkapitányság szóvivője elmondta, a rendőr életveszélyesen megsérült.

A Központi Nyomozó Főügyészség az ügyészség honlapján arról számolt be, hogy a férfit a rendőrök nagy erőkkel keresik, a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletének gyanúja matt indított eljárást.