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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Elgázolt egy rendőrt a kaposi férfi, majd elmenekült

Infostart / MTI

Elgázoltak egy rendőrt csütörtök este Kaposszekcsőn, a gázolót körözik, a rendőrség pénteken 500 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A keresett csikóstőttősi férfi este 11 óra előtt nem sokkal Kaposszekcsőn, a települést átszelő Petőfi utcában igazoltatás során elgázolt egy rendőrt, majd elmenekült a helyszínről. Komlósiné Kiss Anett, a főkapitányság szóvivője elmondta, a rendőr életveszélyesen megsérült.

A Központi Nyomozó Főügyészség az ügyészség honlapján arról számolt be, hogy a férfit a rendőrök nagy erőkkel keresik, a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletének gyanúja matt indított eljárást.

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