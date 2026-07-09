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Nyitókép: Pixabay

Az átvilágítások nyomán több ügyben is feljelentést tesz a kormány – a nap hírei

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A tervezett alkotmánymódosítás és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntetnek a Sándor-palota előtt. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament.

Az átvilágítások nyomán több ügyben is feljelentést tesz a kormány – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. 2021 és 2026 között összesen 1 milliárd 520 millió 100 ezer forint támogatásban részesült 11 egyesület, ahol a költségek többszöri elszámolását gyanítják. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa 2017-ben két ingatlant és több mint 34 milliárdos támogatást kapott dialógusközpont létrehozására, ami nem készült el.

Az egészségügy augusztusig haladékot kap az e-beutaló rendszer kötelező bevezetésére. Csaknem 26 milliárd forinttal kiegészítik a távhőkasszát és jön a kötelező javítási lehetőség a termékeknél – így döntött a kormány. A szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy még a héten benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot, valamint dolgoznak a vényköteles gyógyszerek és az egészséges ételek áfacsökkentésén.

Újabb 13 helyszínen van szükség a kórházi klímák javítására vagy cseréjére a 3,6 milliárdos kormányzat program keretében. 6 helyen már elvégezték a program keretében tervezett munkálatokat, míg 18 intézményben tart még a kivitelezés.

Ha a piaci folyamatok indokolják, az energiaügyi miniszter tud beleavatkozni az üzemanyagárakba, a kérdésről a kormány nem tárgyalt – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Az előrejelzések szerint a következő napokban drágulhat az üzemanyag, miután a kiújult amerikai-iráni konfliktus hatására emelkednek az olajárak.

A tervezett alkotmánymódosítás és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Sándor-palota előtt a Fidesz és a KDNP hívására. A Stop Önkény címmel meghirdetett rendezvényen mások mellett Áder János volt köztársasági elnök is beszédet mondott. Szerinte a demokráciát veszély fenyegeti, a köztársasági elnököt alkotmánysértő módon akarják eltávolítani, az alaptörvény tervezett módosítása a jogállam szétverését jelenti.

Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV. Az eddigi eredmények alapján nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még várják az osztrák nyomozóhatóság válaszát.

Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, megszűnik az eddigi átpolitizáltsága és kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Egyebek között szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat és megszüntetik a kamara választott tisztségviselőinek, társadalmi státuszú vezetőinek díjazását.

Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést – közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy 2. vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid, új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balatonakarattya felé.

Interaktív azbeszt-térképet készített a Greenpeace, emellett közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez az eddigi döntések megismeréséért. A Greenpeace kifogásolja, hogy továbbra sem ismertek a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoport és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoport döntései.

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a munkavállalók az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein is – közölte a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének alelnöke. A dolgozók béremelést szeretnének elérni, a vezetés szerint azonban erre nincs lehetőség.

Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új, elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobilfizetési alkalmazások helyébe sem.

Moszkva szerint az Oroszország elleni egyre intenzívebb ukrán támadások csak a háború meghosszabbítását eredményezik. Az orosz elnök szóvivője az amerikai elnök és a külügyminiszter azon szerdai kijelentéseire reagált, hogy az ukrán légicsapások kiterjesztése, illetve a gyengülő orosz légvédelem megteremtheti a háború lezárásához szükséges feltételeket, és elősegítheti a konfliktus lezárását.

A szlovén parlament elnöke népszavazást kezdeményezne az ország NATO-tagságáról. Zoran Stevanovic szerint a referendumot a novemberi önkormányzati választásokkal egy időben meg is lehetne tartani. A házelnök a szlovén Igazság párt közösségi oldalán emlékeztetett arra: a referendum választási ígéret volt.

Teherán szerint 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van az elmúlt napok Irán elleni amerikai légicsapásainak. Öt tartományt értek támadások. Válaszul a forradalmi gárda amerikai támaszpontokat lőtt Kuvaitban és Bahreinben.

Németországban több ezren vesztették életüket a június közepén kezdődött hőhullám miatt, míg Belgiumban az átlagosnál majdnem 50 százalékkal többen haltak meg.

Meghalt Bonnie Tyler walesi énekesnő. A világhírű előadó 75 éves volt.

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A változás nem jelenthet önkényt – így zajlott az Alaptörvény-módosítás elleni tüntetés a Sándor-palotánál

A változás nem jelenthet önkényt – így zajlott az Alaptörvény-módosítás elleni tüntetés a Sándor-palotánál

„Nem félünk!” – ez lett a csütörtök estére a Sándor-palota elé tervezett tüntetés fő rigmusa és üzenete. Beszélt mások mellett Szakács István, illetve Havasi Bertalan is. Utóbbi szerint Sulyok Tamás nem fog aláírni alkotmányellenes jogszabályt, rá vonatkozót sem. Áder János öt kérdésre adta meg a választ, üzenve az új hatalomnak.
 

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NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
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Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
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Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék

Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék

Nagy esés volt szerdán az európai tőzsdéken, a rossz hangulat aztán átterjedt az amerikai részvénypiacokra is, igaz, ott nap végére már megérkezett a fordulat, és végül a napi mélypontoknál magasabban tudtak zárni a vezető amerikai részvényindexek. Ázsiában ma reggel vegyes a hangulat, de a főbb indexek közül a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi is emelkedni tudott. Az európai részvénypiacokon mérsékelt emelkedéssel indul a nap. A befektetők elsősorban az iráni eseményekre figyelnek, ami újabb eszkaláció felé indult az elmúlt órákban, amire világszerte estek a részvénypiacok, emelkedett az olajár. Az amerikai tőzsdéken jó hangulatban zajlik a kereskedés.

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