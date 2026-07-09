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Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia

Kétórás figyelmeztető sztrájk volt a hazai IKEA-áruházakban, később újabb munkabeszüntetés jöhet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A figyelmeztető sztrájkban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete közölte: várják a vállalat reagálását, ha pedig nem érkezik elfogadható ajánlat a rászükről, akkor a munkavállalók elszántak abban, hogy újra sztrájkba lépjenek.

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a munkavállalók az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein is csütörtökön 10 és 12 óra között. A multinacionális üzlethálózat közölte: jelenleg nem tudnak eleget tenni egy újabb hirtelen, nem tervezett béremelési követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke közölte: a figyelmeztető sztrájkban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A munkabeszüntetést a törvény szerint reggel bejelentették a munkáltatónak. Kiss Alíz felidézte, hogy a szakszervezet ebben az évben eddig ötször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal, elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodniuk a feleknek, ezért július 3-án megalakult a sztrájkbizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak.

A kötelezően előírt egyeztetési eljárás időszakában a vállalat az öt követelésből négy teljesítésére hajlott.

A fizikai állományra vonatkozó egységes 6 százalékos béremelési követelést ugyanakkor elutasította azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de ezt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni.

A KASZ várja a vállalat reagálását, ha nem érkezik elfogadható ajánlat, akkor a munkavállalók elszántak, hogy sztrájkba lépjenek – közölte a szakszervezet alelnöke.

Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture vezetője Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában jelezte: teljes mértékben tiszteletben tartják munkatársaik jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, és hogy döntésük szerint részt vegyenek egy sztrájkban. Folyamatosan figyelemmel kísérik a visszajelzéseket, és komolyan veszik a párbeszédet.

Eva Malá Beluská kiemelte: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, és az elmúlt három évben összesen több mint 1,5 milliárd forintot fektettek be a munkatársi fizetésekbe és a juttatások fejlesztésébe.

Meggyőződésük, hogy a legutóbbi emelés igazságos és jelentős befektetés volt munkatársaik jóllétébe.

Válasza szerint, mivel kiállnak a méltányos megközelítésük mellett, jelenleg nem tudnak felelősségteljesen eleget tenni egy újabb hirtelen, nem tervezett – a szakszervezet által megfogalmazott 6 százalékos további béremelésre irányuló – követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását.

Bár egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó egyszeri kifizetésre irányuló követelést nem tudnak teljesíteni, megállapodtak egy pozitív, együttműködésen alapuló jövőbeni partnerségben. Ennek keretében az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik majd a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán – írta Eva Malá Beluská.

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Kezdőlap    Belföld    Kétórás figyelmeztető sztrájk volt a hazai IKEA-áruházakban, később újabb munkabeszüntetés jöhet

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