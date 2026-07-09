ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
313.99
bux:
141770.57
2026. július 9. csütörtök Lukrécia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (j) a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 5-én. Mellette Magyar Éva (j2), Köböl Anita (j3) és Szondi Vanda kormányszóvivők.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Tisztítótűz: 5 ügyet tártak fel a kormányszóvivői tájékoztatón – percről percre

Infostart

Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a Ruff Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számolnak be. Tartson velünk percről percre!

2026.07.09. 13:24

Kérdések...

...válaszok.

2026.07.09. 13:23

Klímarehabilitációs program a kórházakban

Köböl Anita: 6 helyszínen a munkák befejeződtek, 8 helyszínen az átadás is megtörtént, 18 helyszínen kivitelezés zajlik, ebből 7 helyszínen a műszaki tartalom bővül. Belépett a körbe 13 új helyszín a program meghirdetése óta, ez az a 3,6 milliárd forintos program, amelyet az egészségügyön belül indított a kormány.

2026.07.09. 13:14

Elszámoltatás – 5 ügy

Köböl Anita: elindult a Tisztítótűz program, a kormány e keretében számolja fel a korrupciót. Az első eredmények látványosak, jönnek az uniós pénzek (6000 milliárd forintnyi). A feltárás során több olyan ügyre is fény derült, amelyek közül 5 ügy most nyilvánosságot kap.

Magyar Éva: 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1 520 120 000 forint támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet.

Köböl Anita: 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.

Magyar Éva: fekete ruhás, kapucnis emberek tűntek fel Orbán Viktor országjárásán, távol tartva az ellentüntetőket, több személyt is azonosítottak. A Miniszterelnökségen zajlott átvilágítás alapján kiderült, több azonosított személy a Fideszen keresztül vett részt megbízottként az eseményen, így Veszprémben pártszervezeti érdekből történhetett erőszak, feljelentés történt.

Köböl Anita: a Véglegestörlés.hu mentén is feltártak egy 15 millió adatos törléssel kapcsolatos bruttó 40 milliárd forintos szerződést, ezt követően évente 10 milliárd fordult volna még erre, és olyanért is fizettek, amiért nem történt valódi törlési tevékenység.

Magyar Éva: egy kisegyház megkapta a Károlyi-palotát és még egy ingatlant, amelyek átalakítása a mai napig nem készült el, a támogatás viszont folyamatosan megy rá. Több bűncselekmény gyanúja felmerül, hivatali visszaélés is.

2026.07.09. 13:10

Beutalók

Köböl Anita: nem működik megfelelően a beutalók rendszere, 2027-ig meghosszabbítják egy évvel a türelmi időt ezzel kapcsolatban. Társadalmi egyeztetés jön erről.

2026.07.09. 13:09

Távhőkassza

Magyar Éva: a kormány kipótótolja a távhőkasszából hiányzó pénzt.

2026.07.09. 13:08

Agráregyeztetések

Köböl Anita: 53 szakmai szervezet véleményezte a terveket, egy kivételével mindenki egyetértett az új kamarai működéssel. Megújul a kamarai választás rendje, szigorodik az összeférhetetlenségi rendszer, megszűnik a kamarai dolgozók díjazása.

2026.07.09. 13:07

Javítható termékek

Magyar Éva: minden termék gyártóját javítási vagy újra-felhasználási kötelezettség illeti, ez komoly fogyasztóvédelmi intézkedés az EU-ban, ezt ülteti át a magyar kormány a hazai gyakorlatba. Társadalmi egyeztetés jön erről.

2026.07.09. 13:06

Uniós pénzek

Köböl Anita: új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzek áramoltatásával kapcsolatban.

2026.07.09. 13:04

45 perc...

...lesz a tájékoztató.

2026.07.09. 13:00

Kezdünk!

Csütörtök 13 órára kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek, ezt az InfoRádió és az Infostart is élőben közvetíti, tartson velünk!

Várható témák:

  • törökországi NATO-csúcs
  • alkotmánymódosítás, Sulyok Tamás államfő sorsa
  • a költségvetés átvilágítása
  • elszámoltatás
  • uniós pénzek, EU-ügyek
  • diplomáciai ügyek, Ukrajna.
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tisztítótűz: 5 ügyet tártak fel a kormányszóvivői tájékoztatón – percről percre

sajtótájékoztató

vitézy dávid

magyar péter

ruff bálint

kormányszóvivői tájékoztató

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy nap alatt 10 százalékos olajár-emelkedés, Oroszország is korlátoz – kezdődik minden elölről?

Egy nap alatt 10 százalékos olajár-emelkedés, Oroszország is korlátoz – kezdődik minden elölről?

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője az InfoRádióban rögzítette: Irán egyetlen stratégiai fegyvere a „Hormuzi-szoros-kártya”, Donald Trump nyilatkozatait pedig ma már sokszor csak mosolyogva rovátkázzák. Oroszország mindeközben exportkorlátozást jelentett be; nem éppen olyan idők jönnek, amely szerint elkerülhető lenne egy újabb inflációs sokk a világban.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Indulnak a felejelentések - bejelentéseket tesz a kormány

Indulnak a felejelentések - bejelentéseket tesz a kormány

A kormány kormányszóvivői tájékoztatót tart, amelyen várhatóan több, az elmúlt napokban napirendre került bel- és külpolitikai ügy is szóba kerül. Az eseményről tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma a Fradi is kilép Európába: nem lesz könnyű dolga Újvidéken

Ma a Fradi is kilép Európába: nem lesz könnyű dolga Újvidéken

A magyar kupagyőztes egyértelmű célja a továbbjutás, amelynek kiharcolása esetén a holland Twente várna a zöld-fehérekre a következő körben.

BBC
Business Sport Travel Science
Huge crowds gather for killed ayatollah's burial, after night of US and Iranian strikes

Huge crowds gather for killed ayatollah's burial, after night of US and Iranian strikes

A funeral is being held for former Supreme Leader Ali Khamenei, hours after the US struck Iran and Tehran attacked Gulf countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 9. 13:15
Új buszsávok, P+R parkoló – átalakul a Budapestre bevezető közlekedés
2026. július 9. 12:57
Bejelentést tett Szakács István ügye kapcsán az ügyészség
×
×