Tisztítótűz: 5 ügyet tártak fel a kormányszóvivői tájékoztatón – percről percre

Köböl Anita: 6 helyszínen a munkák befejeződtek, 8 helyszínen az átadás is megtörtént, 18 helyszínen kivitelezés zajlik, ebből 7 helyszínen a műszaki tartalom bővül. Belépett a körbe 13 új helyszín a program meghirdetése óta, ez az a 3,6 milliárd forintos program, amelyet az egészségügyön belül indított a kormány.

2026.07.09. 13:14

Elszámoltatás – 5 ügy

Köböl Anita: elindult a Tisztítótűz program, a kormány e keretében számolja fel a korrupciót. Az első eredmények látványosak, jönnek az uniós pénzek (6000 milliárd forintnyi). A feltárás során több olyan ügyre is fény derült, amelyek közül 5 ügy most nyilvánosságot kap.

Magyar Éva: 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1 520 120 000 forint támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet.

Köböl Anita: 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.

Magyar Éva: fekete ruhás, kapucnis emberek tűntek fel Orbán Viktor országjárásán, távol tartva az ellentüntetőket, több személyt is azonosítottak. A Miniszterelnökségen zajlott átvilágítás alapján kiderült, több azonosított személy a Fideszen keresztül vett részt megbízottként az eseményen, így Veszprémben pártszervezeti érdekből történhetett erőszak, feljelentés történt.

Köböl Anita: a Véglegestörlés.hu mentén is feltártak egy 15 millió adatos törléssel kapcsolatos bruttó 40 milliárd forintos szerződést, ezt követően évente 10 milliárd fordult volna még erre, és olyanért is fizettek, amiért nem történt valódi törlési tevékenység.

Magyar Éva: egy kisegyház megkapta a Károlyi-palotát és még egy ingatlant, amelyek átalakítása a mai napig nem készült el, a támogatás viszont folyamatosan megy rá. Több bűncselekmény gyanúja felmerül, hivatali visszaélés is.