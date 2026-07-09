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Nyitókép: Facebook/Vas Vármegyei Kormányhivatal

Interaktív azbeszttérkép készült a szennyezésről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbesztszennyezésre gyanakodnak.

A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintett lakosság tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére.

A térkép megjeleníti

  • a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, valamint
  • azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés.

A szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági bejelentéseket, az igazolt szennyezésekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet.

A Greenpeace szerint „továbbra sem nyilvános, milyen döntések születtek a magyar–osztrák azbesztügyi munkacsoportban és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoportban”, és nem született országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett lakosság és önkormányzatok számára.

A szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megismerje a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoport és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoport döntéseit, jelentéseit, valamint az azbesztmentesítés ütemezésére és módszereire vonatkozó dokumentumokat – írták.

„Jelenleg az országos szakmai iránymutatás hiánya miatt több önkormányzat olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek hosszú távon akár ronthatnak is a helyzeten” – hangsúlyozták. A Greenpeace álláspontja szerint az azbeszttartalmú kőzeteket mielőbb szakszerűen el kell távolítani, majd megfelelő lerakóban kell elhelyezni, illetve ahol lehetséges, vissza kell szállítani azokba a bányákba, ahonnan származnak. A szervezet úgy véli, a burkolással vagy kalcium-kloridos kezeléssel végzett ideiglenes megoldások hosszú távon nem rendezik a problémát.

Mint írták, a sürgős beavatkozás szükségességét a hivatalos egészségügyi kockázatbecslések is alátámasztják. A Greenpeace ezért „ismét felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul hozzon átlátható, országosan egységes intézkedési tervet az azbesztszennyezés kezelésére, valamint biztosítsa a transzparens működést, és vonja be az érintett civil és szakmai szervezeteket a döntéshozatali folyamatba” –- olvasható a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Interaktív azbeszttérkép készült a szennyezésről

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