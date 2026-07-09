Vasútfejlesztés: a cél, hogy 160-nal száguldjon a vonat Székesfehérvár és a Balaton között

Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon, 160 kilométer/órás sebességgel lehessen haladni – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid posztjában emlékeztetett: az elmúlt csaknem húsz évben a 30-as, Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balatonszentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek.

Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek pótlása indulhat el.

A most, első körben a részletes tervezéssel induló beruházás keretében második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között, ezen felül akadálymentes peronok tervei is elkészülnek a Polgárdi-Tekerespuszta megállóhelyen és a Kiscséripuszta állomáson. A projekt része lesz az ETCS 2-es szintű vonatbefolyásoló rendszer kiépítése is Székesfehérvár és Lepsény között, ez ugyanis feltétele a 160 km/órás sebességnek.

Önmagában ezen a szakaszon csak néhány perc időnyereség érhető el az emelt sebességgel, de ha Nagytéténytől Lepsényig szinte végig 160-nal közlekedhetnek majd a vonatok, az már érdemi menetidő-csökkenést eredményez – mutatott rá a miniszter.

Vitézy Dávid kiemelte: az igazi nyereség az lesz, hogy a kétvágányú pályán stabilabb lehet a menetrend, valamelyest nő a pályakapacitás is, több vonat közlekedhet Siófokra, hiszen összességében rövidebb lesz a zavarérzékeny, egyvágányú pályaszakasz, ami ma a kapacitás legfőbb korlátja a balatoni vonalon.

Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid, új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balatonakarattya felé, így a Balaton északi partja is érezhetően gyorsabban lesz elérhető, mint a mostani, csupán 80 km/órával járható, kanyargós nyomvonalon.

Így az északi és déli partra tartó vonatok közösen használhatják majd a 160 km/h sebességre tervezett új pályát Lepsényig, ez pedig lényegesen rövidíti majd a déli és északi part közötti vasúti utazások időigényét is.

Vitézy Dávid felidézte: az elmúlt években rengeteget kritizálta elődjét, Lázár Jánost azért, mert pusztán hatalmi alapon olyan központosításba kezdett, amely végül teljesen lebénította a közlekedési cégeket, és nemhogy a fejlesztésre, de már a meglévő infrastruktúra működtetésére is alig voltak képesek.

„Miniszterként az egyik legfontosabb feladatom az önállóan is fejleszteni akaró és képes állami közlekedési vállalatok visszaépítése, amelynek ez a projekt az első lépése, hiszen a vonatkozó tervezési közbeszerzést a MÁV Pályaműködtetési Zrt. írta ki. A tendert megnyerő Ring Mérnökirodának 1,474 milliárd forint értékben komplex tervezési feladatot kell elvégeznie:

a döntés-előkészítő tanulmánytól és a környezeti hatásvizsgálattól kezdve egészen a kiviteli tervek elkészítéséig és az engedélyeztetésig kell eljuttatnia a beruházást”

– közölte. A miniszter kiemelte, hogy egy ilyen tervezési munka megkezdésétől az építkezés befejezéséig ma átlagosan 7 év telik el akkor is, ha közben nincs semmilyen leállás. „De régóta mondom: sok jó projektet kell megtervezni, előkészíteni, hogy utána legyen mit megvalósítani. Az elmúlt évek egyik legfőbb hibája az volt, hogy Lázár János szinte minden vasúti előkészítést félbehagyott, leállított. Mi ezeket a projekteket újraindítjuk, és most végre új, jövőbe mutató vasúti beruházások előkészítését is meg tudja kezdeni az új közlekedési tárca a MÁV-val közösen” – fogalmazott Vitézy Dávid.