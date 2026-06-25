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Bús Balázs, a Fidesz-KDNP óbudai polgármesterjelöltje beszédet mond a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezésen Budapesten, a csillaghegyi Petõfi téren lévõ Országzászló és trianoni emlékmûnél 2024. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Így kommentálta letartóztatását Bús Balázs

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ELŐZMÉNYEK

A NAV kedden hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17 milliárd forintos pénzosztása miatt, mindannyiukat hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Közöttük van Bús Balázs, Óbuda volt polgármestere, az NKA korábbi alelnöke is.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerda délután indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását, ez ügyben döntött csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság.

Az őrizetbe vettek között ott vannak a pénz kiosztásáról döntő kiemelt bizottság tagjai, valamint a pályázatokat lebonyolító Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetői is.

A döntést követően Bús Balázs a tárgyalóterem előtt politikainak és törvénytelennek nevezte a határozatot. „A bíróság egy politikai döntést hozott, véleményem szerint törvénytelen döntést, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték harminc napra a további letartóztatásomat”
– mondta az Index tudósítása szerint.

„Vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal.

Soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha nem hoztam olyan döntést, ami törvénytelen lett volna”

– jelentette ki a sajtónak nyilatkozva.

A Fidesz politikusán kívül csütörtökön döntést hozott a bíróság az NKA kiemelt bizottság tagjairól is, akik 17 milliárd forintnyi támogatás kiosztásáról döntöttek az országgyűlési választás előtt. A letartóztatottak közt van a szintén volt fideszes polgármester, Ughy Attila is – írta a 24.hu.

A botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április végén nyilvánosságra hozta, hogy egy állami kifizetőhelyről milliárdokat utaltak a Fidesz holdudvarához tartozó alkotóknak és szervezeteknek. A nyomozás magánszemélyek feljelentése nyomán indult, és a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságához került, ezért zajlik az eljárás Bács-Kiskun vármegyében.

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Kezdőlap    Belföld    Így kommentálta letartóztatását Bús Balázs

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