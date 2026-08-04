A kontinens egyik legforróbb pontjává vált Magyarország – térképpel

Továbbra is hőséggel kell megküzdenünk hazánkban. Mindez nemcsak az energiaellátásban, hanem a vízellátásban is nehézségeket okoz. Ugyanakkor kedvező hír, hogy keddre virradó hajnalban pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett.

A HungaroMet közösségi oldaláról ugyanakkor kiderül, hogy hétfőn kontinensünk nagy részén tegnap is 30 fok felett alakult a maximum-hőmérséklet. A két napja tőlünk északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget. Tegnap ugyanakkor hazánk volt Európa egyik legmelegebb országa: a csúcsérték nagyrészt 36 és 40, a napi középhőmérséklet jellemzően 27 és 30 fok között alakult.

A Met Office közlése szerint tegnap volt az idei év 20. olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 fokot, amire korábban még nem volt példa.