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Nyitókép: Getty Images/Nathan Howard

Igaz a hír: valóban autópályát neveznek el Donald Trumpról

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Egészen eddig úgy tűnt, hogy a dolog csak az elnök élénk fantáziájának szüleménye, azonban most a marokkói hírügynökség megerősítette: VI. Mohammed király tényleg átnevezi az ország egyik autópályáját Donald Trump tiszteletére.

VI. Mohammed marokkói király az amerikai elnök iránti személyes tisztelete jeleként Trumpról nevezi el az ország egyik, szimbolikus jelentőséggel is bíró autópályáját – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Az amerikai elnök már korábban hírt adott az átnevezésről, marokkói részről azonban nem jött reakció. Egészen mostanáig: Marokkó állami hírügynöksége ugyanis nemrég közzétette a király Trumpnak címzett levelét, ami megerősíti a hírt.

Múlt heti Truth-posztjában Donald Trump azt írta: „Alig várom, hogy egy nap, remélhetőleg hamarosan, végigutazzak ezen a nagyszerű autópályán!” Egyben hatalmas megtiszteltetésnek nevezte a marokkói király gesztusát. A bejegyzésben egy videó is szerepelt, amely szerint az 1055 kilométer hosszú autóút építése közel 1 milliárd dollárba került.

A korábban Tiznit–Dakhla autópályaként ismert út Nyugat-Szaharába vezet.Marokkó régóta igényt tart, mintegy 80 százalékát ellenőrzése alatt tartja és egyenesen a „déli tartományának” nevezi. A stratégiai jelentőségű út egy részét a Polisario Front nevű fegyveres csoport ellenőrzi, amely a helyi szaharai nép függetlenségéért küzd.

Az Egyesült Államok az első Trump-kormány idején ismerte el Marokkó igényét a nyugat-szaharai régióra egy olyan megállapodás részeként, amelynek keretében Marokkó cserébe beleegyezett az Izraellel való viszonyuk rendezésébe. A marokkói király levelében azt írta, Donald Trump 2020-as gesztusa történelmi jelentőségű, és kijelentette, ez „örökre bevésődik a marokkóiak emlékezetébe, nemzedékről nemzedékre”.

Az egykor spanyol gyarmat Nyugat-Szaharát az ENSZ önkormányzattal nem rendelkező területként tartja számon és kitartóan szorgalmazza, hogy népszavazás formájában dőljön el a területi vita.

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Kezdőlap    Külföld    Igaz a hír: valóban autópályát neveznek el Donald Trumpról

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