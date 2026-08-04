Igaz a hír: valóban autópályát neveznek el Donald Trumpról

VI. Mohammed marokkói király az amerikai elnök iránti személyes tisztelete jeleként Trumpról nevezi el az ország egyik, szimbolikus jelentőséggel is bíró autópályáját – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Az amerikai elnök már korábban hírt adott az átnevezésről, marokkói részről azonban nem jött reakció. Egészen mostanáig: Marokkó állami hírügynöksége ugyanis nemrég közzétette a király Trumpnak címzett levelét, ami megerősíti a hírt.

Múlt heti Truth-posztjában Donald Trump azt írta: „Alig várom, hogy egy nap, remélhetőleg hamarosan, végigutazzak ezen a nagyszerű autópályán!” Egyben hatalmas megtiszteltetésnek nevezte a marokkói király gesztusát. A bejegyzésben egy videó is szerepelt, amely szerint az 1055 kilométer hosszú autóút építése közel 1 milliárd dollárba került.

A korábban Tiznit–Dakhla autópályaként ismert út Nyugat-Szaharába vezet.Marokkó régóta igényt tart, mintegy 80 százalékát ellenőrzése alatt tartja és egyenesen a „déli tartományának” nevezi. A stratégiai jelentőségű út egy részét a Polisario Front nevű fegyveres csoport ellenőrzi, amely a helyi szaharai nép függetlenségéért küzd.

Az Egyesült Államok az első Trump-kormány idején ismerte el Marokkó igényét a nyugat-szaharai régióra egy olyan megállapodás részeként, amelynek keretében Marokkó cserébe beleegyezett az Izraellel való viszonyuk rendezésébe. A marokkói király levelében azt írta, Donald Trump 2020-as gesztusa történelmi jelentőségű, és kijelentette, ez „örökre bevésődik a marokkóiak emlékezetébe, nemzedékről nemzedékre”.

Az egykor spanyol gyarmat Nyugat-Szaharát az ENSZ önkormányzattal nem rendelkező területként tartja számon és kitartóan szorgalmazza, hogy népszavazás formájában dőljön el a területi vita.