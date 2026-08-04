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Egy kislány játszik a szökőkútnál a kánikulában a Szabadság téren 2021. június 22-én. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el a kánikula miatt.
Nyitókép: Egy kislány játszik a szökőkútnál a kánikulában a Szabadság téren 2021. június 22-én. MTI/Bruzák Noémi

Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

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A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az eredetileg augusztus 4-én éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig, péntek 24:00 óráig meghosszabbította az ország teljes területén.

A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra – hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus – elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcsere-betegséggel élő – betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása – teszik hozzá.

A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás.

Ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat, hanem a nap folyamán rendszeresen fogyasszunk vizet, lehetőség szerint a megszokottnál nagyobb mennyiségben. A cukrozott üdítőitalok, az alkohol és a túlzott koffeinfogyasztás fokozhatják a folyadékvesztést, ezért elsősorban a víz fogyasztása javasolt.

Különös figyelmet kell fordítani az idősekre, akiknél a szomjúságérzet később jelentkezhet, ezért esetükben nagyobb a kiszáradás veszélye. Kérjük a hozzátartozókat, hogy naponta többször érdeklődjenek az egyedül élő idősek hogyléte felől, segítsék őket a rendszeres folyadékfogyasztásban, és lehetőség szerint abban is, hogy a nap legmelegebb óráit hűvös környezetben töltsék – sorolják.

Napközben árnyékoljuk a lakást vagy a helyiségeket, az ablakokat lehetőség szerint tartsuk zárva, és csak a késő esti, éjszakai vagy kora hajnali órákban szellőztessünk. Ezek az egyszerű megoldások nemcsak a lakás hűvösen tartását segítik, hanem az energia hatékony felhasználásához is hozzájárulnak. Légkondicionáló használata esetén ügyeljünk arra, hogy a külső és a belső hőmérséklet közötti különbség ne haladja meg a 8-10 °C-ot, és gondoskodjunk a berendezés rendszeres tisztításáról. Akik otthonukban nem tudják biztosítani a megfelelő hőmérsékletet, lehetőség szerint keressenek fel légkondicionált közösségi helyiségeket.

A legmelegebb órákban – jellemzően 11 és 15 óra között – lehetőség szerint kerüljük a tartós napon tartózkodást és a megerőltető fizikai tevékenységet. Ha mégis a szabadban tartózkodunk, viseljünk világos, jól szellőző ruházatot, fejfedőt és napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt, és rendszeresen keressünk árnyékos helyet.

Természetes vizekben csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk. Felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le testünket. A gyermekeket a vízparton és a vízben egyetlen pillanatra se hagyjuk felügyelet nélkül.

Gyermeket, idős vagy mozgásában korlátozott személyt, illetve háziállatot még rövid időre sem szabad a gépjárműben hagyni. Az utastér néhány perc alatt életveszélyesen felmelegedhet, még árnyékban, vagy résnyire lehúzott ablak mellett is.

Amennyiben valaki ilyen helyzetet észlel, azonnal értesítse a 112-es segélyhívó számot.

A fejfájás, a szédülés, a gyengeség, a zavartság, a hányinger, az izomgörcsök vagy az eszméletvesztés a hőkimerülés vagy a hőguta figyelmeztető tünetei lehetnek. Ilyen esetben vigyük az érintettet hűvös, árnyékos helyre, kezdjük meg testének hűtését, és ha állapota engedi, adjunk neki folyadékot. Ha a tünetek súlyosak vagy romlanak, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

A hőség elleni védekezés közös felelősségünk. Kérjük a lakosságot, hogy ezekben a napokban mindenki fordítson kiemelt figyelmet a saját egészségére és a környezetében élőkre. Az egymásra figyelés, a megfelelő folyadékpótlás és az alapvető óvintézkedések megtétele segíthet megelőzni a hőség okozta egészségkárosodásokat.

A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet.

A hőség idején se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket, valamint ne hagyjunk a napon parkoló autóban tűzveszélyes tárgyat (öngyújtót vagy aeroszol dobozt), mert a felmelegedő utastérben azok tűzveszélyessé válhatnak.

Az elmúlt időszakban naponta átlagosan száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égnek, esetenként akár több tíz hektáron. Kérjük, hogy a hőségriasztás ideje alatt mindenki kerülje a szabadban történő tűzgyújtást.

Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképpen legyen szén-monoxid-érzékelő, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely a veszélyes gáz kialakulásához vezethet.

A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is – zárul a közlemény.

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Kezdőlap    Belföld    Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

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Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást
A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az eredetileg augusztus 4-én éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig, péntek 24 óráig meghosszabbította az ország teljes területén.
 

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