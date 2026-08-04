Válaszolt a Mészáros Csoport a kormányfő üzenetére

Kiemelték, hogy a Mavir hétfőn érkezett megkeresésére a Kall Ingredients Kft. rövid időn belül megküldte hivatalos válaszát, amelyben jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább 10 százalékkal alacsonyabb energiafelhasználással fog működni.

„A válaszlevél bizonyára nem jutott el miniszterelnök úrhoz, ugyanakkor vállalásunknak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie” – fogalmazott közleményében a cégcsoport.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a krízishelyzetre való tekintettel a Mészáros Csoport nemcsak a Kall Ingredients Kft., hanem az összes cégére vonatkozóan tett energiacsökkentő intézkedéseket.

A Mészáros Csoport közleményében rámutatott, a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kívánják azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak Magyarország energiaellátásának stabilitásához.