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A Kall Ingredients Kft. tiszapüspöki izocukorüzeme az avatás napján, 2017. október 30-án. A magyar tulajdonban lévõ vállalat 2015-ben jött létre azzal a céllal, hogy GMO-mentes magyar kukoricából cukor- és keményítõféleségeket állítson elõ és értékesítsen.
Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Válaszolt a Mészáros Csoport a kormányfő üzenetére

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A Kall Ingredients Kft. hétfőn időben megküldte önkéntes energiafogyasztás-csökkentési vállalását a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. részére – közölte a Mészáros Csoport kedden az MTI-vel, Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozatára reagálva, amely szerint a nagyipari energiafelhasználók közül egyedül a Kall Ingredients Kft. nem reagált a villamosenergia-rendszer stabilitását célzó felhívásra.

Kiemelték, hogy a Mavir hétfőn érkezett megkeresésére a Kall Ingredients Kft. rövid időn belül megküldte hivatalos válaszát, amelyben jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább 10 százalékkal alacsonyabb energiafelhasználással fog működni.

„A válaszlevél bizonyára nem jutott el miniszterelnök úrhoz, ugyanakkor vállalásunknak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie” – fogalmazott közleményében a cégcsoport.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a krízishelyzetre való tekintettel a Mészáros Csoport nemcsak a Kall Ingredients Kft., hanem az összes cégére vonatkozóan tett energiacsökkentő intézkedéseket.

A Mészáros Csoport közleményében rámutatott, a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kívánják azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak Magyarország energiaellátásának stabilitásához.

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