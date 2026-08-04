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Magyar Péter a Paksi Atomerőműben 2026. augusztus 4-én.
Nyitókép: Magyar Péter / Facebook

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

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Kedden napközben már utalt rá, hogy bent is forgattak, illetve hogy sok érdekeset lehet tanulni bent. Turbinatúrán a kormányfő.

„Jártatok már a Paksi Atomerőműben? Megdöbbentő méretek, hatalmas műszaki tudás jellemzi hazánk legfontosabb erőművét. Jelenleg 1 turbina működik a nyolcból. Estére már 5 centimétert emelkedett a Duna vízszintje az éjszakai kritikus állapothoz képest. Köszönjük az erőmű minden dolgozójának, hogy minden pillanatban biztosítják a nukleáris biztonság legmagasabb szintjét! Reméljük nemsokára újra 2000 megawattal járulhat hozzá Paks a magyar energiaellátáshoz!” – írta videós posztjához a kormányfő kedd este.

A videóban a Paksi Atomerőművet járja be vezetéssel, így bárki belehallgathat, milyen egy elcsöndesült atomerőmű, amelynek 8 helyett csak 1 turbinája üzemel, a II-es blokk IV-es turbinája.

A felvételen látható, hol kéne átfolynia a Duna vizének ahhoz, hogy az atomerőmű rendszere megfelelő természetes hűtést kapjon, aminek híján most nem tud teljes kapacitással működni az ország áramellátásának gerincét adó erőmű.

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Kezdőlap    Belföld    Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

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Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét
Kedden napközben már utalt rá, hogy bent is forgattak, illetve hogy sok érdekeset lehet tanulni bent. Turbinatúrán a kormányfő.
 

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