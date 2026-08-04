Jól ismert bűnelkövetési módszer jött újra divatba a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Egyre több bejelentést kapnak az olasz rendőrök olyan betörésekről, amelyek során a bűnözők altatógázt juttatnak a turisták szállására, miközben azok alszanak – írja a blikk.hu.

A lap szerint az elkövetők az ajtó küszöbénél vagy az olcsóbb, levegőkeringetős klímaberendezések külső egységén keresztül juttathatják be a gázt. Az áldozatok órákig nem ébrednek fel, ezalatt pedig a tolvajok készpénzt, ékszereket, órákat, bankkártyákat lopnak, de olykor még az autót is viszik.

A bűnelkövetők nem csak apartmanokba és lakóautókban, de akár szállodai szobákba is bejuthatnak a zár feltörésével. De arra is volt már példa, hogy a hotel úgynevezett „mesterkulcsát” szerezték meg, ami nyit minden szobát.

A beszámoló két magyar turista esetét is bemutatja, akiket a nyaralás során, az éjszaka folyamán fosztottak ki. Egyikük Bibiónéban szállt meg, neki az ékszereit vitték el és a bankkártyájával is megpróbáltak visszaélni. Az ő esetében sem zárják ki a rendőrök az altatógáz használatát. Egy másik áldozat Lignanóban nyaralt, az ő szobájába kulccsal jutottak be a tolvajok, miközben minden nyílászáró zárva volt. A rendőrök szerint a bódító gázt a klímaberendezésen keresztül juttathatták be, és azt is közölték velük, hogy az adott apartmanházból rendszeresen érkeznek hasonló bejelentések.

Teplán Tibor nyugalmazott nyomozó szerint a bódító gázzal elkövetett kifosztások nem számítanak új módszernek. Felidézte, hogy korábban lakókocsik és kamionok kifosztásánál is alkalmazták ezt az elkövetési módot, amely olasz és román bűnözőkhöz köthetően magyar autópályák parkolóiban is megjelent. Hozzátette, hogy a parkolók kamerás megfigyelése miatt a bűnözők a bérelt apartmanok felé fordulhattak, és véleménye szerint az ilyen bűncselekményekhez gyakran helyismerettel vagy belső segítséggel is rendelkezhetnek.

A szakértő külön felhívta rá a figyelmet, hogy az orvosi altatógáz szakszerűtlen használata rendkívül veszélyes lehet, ezért az ilyen módszert alkalmazó elkövetők az áldozatok életét is kockáztatják.