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A Duna a rendkívül alacsony vízállásnál Dunaszentbenedek közelében 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Óriásbombát hozott elő a Duna rekordalacsony vízállása

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Megsemmisítették a Szlovákia történetében talált legnagyobb, csaknem 700 kilogrammos második világháborús bombát, amelyet a Duna rekordalacsony vízállása hozott felszínre Virt közelében. A folyó szlovák-magyar szakaszán korlátozni kellett a hajóforgalmat, miközben az országot elárasztó kánikula miatt Pozsonyban megdőlt a hőmérsékleti csúcs.

Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kilogrammos hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Duna medrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében.

A rendőrséget azonnal értesítették, ezt követően pedig biztonsági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett ideiglenesen leállították a hajóforgalmat a folyó érintett szakaszán.

A robbanószerkezetet a Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság tűzszerészei a Pozsonyi Rendőrségi Kriminalisztikai és Szakértői Intézet, valamint a Tűzoltó- és Mentőszolgálat szakembereinek közreműködésével hatástalanították. A bombát egy speciálisan átalakított, homokágyas tűzoltójárművel szállították el, majd egy kijelölt biztonságos helyen, mintegy ötméteres gödörben, irányított robbantással semmisítették meg.

A szakértők szerint egy második világháborús brit légi tengeri aknáról lehetett szó. A feltételezések szerint 1944-ben, az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalait.

A Duna rendkívül alacsony vízállása továbbra is gondot okoz a hajózásban. A szlovák–magyar közös folyószakaszon több helyen korlátozásokat vezettek be, elsősorban a hajók találkozására és előzésére vonatkozóan. Teljes hajózási tilalom azonban nincs érvényben.

A Közlekedési Hivatal tájékoztatása szerint a nagyobb merülésű hajók egyes szakaszokon továbbra sem tudnak közlekedni, ezért biztonságos helyeken várakoznak a vízállás javulására. A kisebb merülésű hajók viszont a megfelelő óvatosság mellett folytathatják útjukat. Más szlovákiai vízfelületeken – például a Liptói-, a Nagy-Domasai víztározón vagy a Zempléni-víztározón – jelenleg nincs érvényben hajózási korlátozás.

Közben tovább fokozódik a hőség Szlovákiában. Pozsonyban hétfőn új abszolút melegrekord született: a Kolibán működő mérőállomáson 39,9 Celsius-fokot mértek.

Ez mindössze egy tizeddel maradt el a 40 fokos határtól, és új rekordnak számít a főváros történetében.

Nemcsak a nappalok, hanem az éjszakák is rendkívül forróak voltak. Az országos éjszakai melegrekord is megdőlt: a Szenicei járásban található Detrekőszentpéteren mindössze 27,5 fokig csökkent a hőmérséklet. Hasonlóan magas értéket mértek Szakolcán is, ahol 27,4 fokot mutattak a műszerek.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint a rendkívüli meleget az afrikai eredetű forró légtömegek, valamint a gyenge légmozgás okozza. A meteorológusok szerint a fővárosban a keddi napon még tovább erősödhet a hőség.

Nyitókép: A Duna a rendkívül alacsony vízállásnál Dunaszentbenedek közelében 2026. július 31-én.

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