Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást; szakemberek tájékoztatása szerint szerdán és csütörtökön is 40 fok felett lehet a hőmérséklet, és az ország középső részein akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet.

Hangsúlyozta, hogy a pénteki hidegfronttal 5-6 milliméternyi csapadékot várnak. Ez a hazai súlyos aszályhelyzeten bizonyosan nem fog segíteni, de a Duna ausztriai vízgyűjtőterületein jelentősebb eső hullhat, ami „rendkívül fontos lenne a Duna vízszintjének emelkedése miatt".

Magyar Péter felidézte, kedden a paksi atomerőműben járt, ahol személyesen tájékozódott az erőmű helyzetéről. Mint mondta, rendkívüli a helyzet, de a szakemberek fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak.

„Azt hihetnénk, hogy ilyenkor, amikor már csak egy turbina üzemel, kevesebb a munka Pakson, de ennek éppen az ellenkezője az igaz” – húzta alá, megköszönve egyben az ott dolgozó szakemberek munkáját.

Jelezte: több tényező befolyásolja, hogy le kell-e kapcsolni a paksi erőmű utolsó turbináját is a következő órákban.

„A már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás” – fogalmazott. Aláhúzta: a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint kedden délután a védelmi munkacsoport ülésén ismét áttekintették a következő napok feladatait.

Közölte: az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi. Ugyanakkor a magánszektor munkaadóit is arra kérik, ahol tehetik, kövessék ezt a példát.

Döntöttek arról is, hogy fenntartják a vasúti teherszállítás szüneteltetését szerdán és csütörtökön 17 és 22 óra között, így az esti csúcsidőszakban számításaik szerint 60-90 megawatt terhelést vesznek le az energiahálózatról, ami jelentős megtakarítás.

Az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére – közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „még mindig lehet csatlakozni és még mindig nem csatlakozott mindenki”. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetünk – húzta alá.

Mint mondta, a következő, kritikus 48 órában a hőség miatt nőni fog a fogyasztás.

„A magyar kormány, az érintett vállalatok, szakemberek, munkatársak mind azért dolgoznak, hogy ezt a következő 2-3 napot sikerrel átvészelje az ország” – fogalmazott Magyar Péter.