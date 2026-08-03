Kiszámolták, hogy mikor jön eső Magyarországra
Aréna
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
2026. augusztus 3. 18:00
Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt
Súlyos késelés után robbant a politikai bomba Lengyelországban
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Audio tartalmak
2026. augusztus 3. 18:00Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
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2026. augusztus 3. 15:45A Vívópercek magazin 2026. augusztus 3-i adása
2026. augusztus 3. 13:46Csörnyei Géza: hála a „láthatatlan folyónak”, Budapest ivóvízellátása biztonságban van
2026. augusztus 3. 12:53Karácsony Gergely: lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség Budapesten
2026. augusztus 3. 09:42Siklós Gabriella: a hétvégéig sajnos biztosan nem emelkedik a Duna vízállása
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