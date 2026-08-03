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ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

2026. augusztus 3. 18:00
Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

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Audio tartalmak

2026. augusztus 3. 18:00
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
2026. augusztus 3. 17:47
Energiakrízis: még nem lélegezhetünk fel, de sokat segített, hogy takarékoskodnak az emberek és a cégek
2026. augusztus 3. 15:46
Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet spórolni
2026. augusztus 3. 15:45
A Vívópercek magazin 2026. augusztus 3-i adása
2026. augusztus 3. 13:46
Csörnyei Géza: hála a „láthatatlan folyónak”, Budapest ivóvízellátása biztonságban van
2026. augusztus 3. 12:53
Karácsony Gergely: lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség Budapesten
2026. augusztus 3. 09:42
Siklós Gabriella: a hétvégéig sajnos biztosan nem emelkedik a Duna vízállása
2026. augusztus 3. 06:00
Hack Péter: a Fidesz sérelmeket okozott a jogállamnak, a Tisza pedig ezeket tovább növelte
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