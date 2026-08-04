Új elvárásokat támaszt a NAV a vállalkozók felé

2026. szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugták adatairól is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő három naptári napon belül, napi szinten összesítve, adómértékenkénti bontásban kell beküldeni – írja sajtóközleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A legegyszerűbb megoldás egy – erre a célra fejlesztett – pénztárgép alkalmazás használata, amely automatikusan továbbítja a szükséges adatokat, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. Ezt a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak – például fodrászoknak, műkörmösöknek, villanyszerelőknek, szobafestőknek vagy a piaci árusoknak – érdemes választaniuk. A NAV saját fejlesztésű, ingyenes ePénztárgép applikációja 2025 júliusa óta elérhető, amely akár okostelefonon is használható.

Az alkalmazás automatikusan továbbítja a szükséges adatokat, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra.

Azoknak is biztosít megoldást a NAV, akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani. A kisebb vállalkozások a KOBAK-portál egyszerű webes felületén kézzel rögzíthetik majd az adatokat. A nagyobb forgalmú vállalkozások, webáruházak és más internetes kereskedők, szolgáltatók pedig gépi interfészen keresztül, saját rendszerükből is teljesíthetik az adatszolgáltatást.

A szeptember 1. és december 31. közötti időszak a zökkenőmentes átállást segíti, amikor a revizorok még tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. A négy hónapos türelmi idő elegendő arra, hogy minden érintett kiválassza a számára legkényelmesebb megoldást, és felkészüljön annak használatára.

Csak ezt követően, 2027. január 1-től kerülhet sor bírságolásra, ha az új nyugtaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítése hibás vagy elmaradt.

A NAV célja, hogy 2027-től valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben, a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat-szolgáltatást. Az e-pénztárgépekről és az új kötelezettségről minden fontos információ folyamatosan elérhető a NAV eNyugta-aloldalán.