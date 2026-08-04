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A Spanyolországhoz tartozó Ceutába bejutni próbáló migránsok 2026. július 31-én. Az elõzõ napokban spanyol médiajelentések szerint mintegy ötvenezer ember érkezett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba.
Nyitókép: MTI/AP/Antonio Sempere

Pedro Sánchez szerint Ceutában minden oké, így elment két hétre nyaralni

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Lezárult a ceutai migránsválság – legalábbis ezt sugallja a spanyol miniszterelnök. Pedro Sánchez – sokak felháborodására – kéthetes vakációra indult. Közben néhány száz illegális belépő még mindig az afrikai spanyol exklávéban tartózkodik, de negyedik napja nem jut élelemhez.

A helyi hatóságok azt mondták, hogy még vasárnap is halásztak ki halottakat a tengerből, azután, hogy a múlt héten több tízezer illegális belépő tört be az észak-afrikai spanyol exklávéba, Ceutába. Mostanra a többség fokozatosan, a spanyol katonák nyomása miatt visszafordult Marokkóba.

A tömegek – marokkóiak és Afrika délebbi országaiból érkezők – azután indultak el, hogy elterjedt a pletyka egy elnéző spanyol jogi eljárásról. Pedro Sánchez a spanyol szuverenitás elleni támadásnak minősítette a partra lépésüket.

Miután a behatolók döntő része visszafordult a katonák hol durvább, hol finomabb kényszerítése nyomán, a spanyol kormányfő úgy döntött, hogy megkezdi kéthetes nyaralását a Kanári-szigeteken.

Az ezt kísérő felháborodást csak fokozta, hogy még arra is maradt ideje, hogy a közösségi médiában közzétegye kedvenc dalai playlistjét, amelyen Madonna, a Rolling Stones és mások számai szerepelnek.

Spanyol ellenzéki képviselők azzal vádolták meg, hogy „a valóság tagadásában él”. Helyi tudósítások szerint még így is nagyszámú migráns maradt a területen. Egyesek a város feletti magaslatokra másztak fel, mások bokrok közé vagy akár csövekbe bújtak – az egyik videón például látni, hogy a katonák kiszednek egy ilyen part menti csőből egy fiatalt. Többen közölték, hogy nem akarnak távozni és egy részük kísérő nélküli kiskorú.

A Telegraph című lap olyan tizenévesekről számolt be, akik céltalanul lődörögnek egy elhagyott ipari negyedben, miközben elmondásuk szerint négy napja alig ettek valamit.

Az elterjedt pletykával szemben Spanyolország legálisan visszatoloncolhat a két exklávéjába, Ceutába és Melillába belépő migránsokat.

Viszont a törvények szerint a papírok nélküli feltételezett kiskorúakat a gyerekvédelmi szerveknek kell átadni. Ezek után – az ENSZ Gyermekvédelmi Egyezményével összhangban - bíróság dönt arról, hogy visszaküldik-e őket.

A maradni kívánó migránsok egy része dacosan közölte: szerintük azért zárt be minden üzlet, hogy ne tudjanak ennivalót enni és visszatérjenek. „Maradunk, ha éhesek vagyunk, ha nem”. Tudósítók megjegyzik, hogy más elbánásra számíthatnak a marokkóiak és a szubszaharai afrikaiak – akik közül többen tudják hitelt érdemlően állítani, hogy fegyveres konfliktus ellen menekülnek. Egyes helyi jelentések szerint az embercsempészek közben jetski-ken és motorcsónakokon át vitték át a spanyol szárazföldre azokat a migránsokat, akiknek volt erre pénze.

A hétvégén megjelentek a területen a neofasisztának titulált spanyol szervezet, a Núcleo Nacional emberei.

Annak ellenére azonban, hogy a helyi lakosok tartanak a behatolt migránsoktól, többszázan tiltakoztak és követelték, hogy ne használják politikai manipulációra a helyzetet. A Telegraph szerint megjelentek a 85 ezres város felét adó muszlim közösség tagjai is. A lap megemlítette, hogy Ceutában hosszú hagyománya van a keresztény, zsidó és muszlim lakosok együttélésének. Közben a jobboldali radikális Vox párt azt követelte, hogy „militarizálják” a város és Marokkó határát és zárják le, amíg Marokkó nem garantálja, hogy az eset nem ismétlődik meg.

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