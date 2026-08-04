Váratlanul jó hír érkezett a Duna budapesti vízszintjéről

Kedd kora reggel enyhe emelkedést mutatott a Duna vízmércéje Budapestnél – közölte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A 24.hu összefoglalója szerint a hétfőn mért 11-14 cm közötti érték nőtt most tovább, így már 15 centiméter a vízállás a fővárosban.

A vízügy további emelkedést prognosztizál, előrejelzésük szerint hétvégére a Duna elérheti a 38 centimétert is.

Ez többek között azért nagyon jó hír, mert a paksi atomerőmű egyik turbinája hétfő este még üzemelt, és van rá remény, hogy így tovább hosszabbodik az üzemideje, később is elég lehet lekapcsolni, vagy ha szerencsénk lesz, akkor talán nem is kell – ami napi 240 mW olcsó áramot jelent az országnak, így könnyebb lehet megőrizni az energiaellátás stabilitását.