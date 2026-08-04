Égő bárkából mentett ki rengeteg embert a parti őrség Franciaországban

A tájékoztatás szerint a Nagy-Britanniába tartó bárkán illegális bevándorlók utaztak, akik a lángok elől menekülve a vízbe ugrottak. Áldozatokról egyelőre nem tudni, az embereket, akik hétfőn indultak Veules-les-Roses-ból, a parti őrség a saját hajói viszik vissza a kikötőbe, ahol a hatóságok mellett segélyszervezetek várják őket - tartalmazza a közlemény. A prefektúra azt is elmondta, hogy a vizsgálat szerint a bárka motorja gyulladt ki – számolt be róla az MTI.

Nyolc éve a mostani volt a legnagyobb mentési művelet ebben a térségben. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint idén mind ez idáig legkevesebb 15-en vesztek a tengerbe a két ország között. Január óta több mint 14 ezren próbáltak illegálisan az Egyesült Királyságba jutni - írta az AFP, hozzátéve, hogy ez a szám körülbelül 200 ezer 2018 óta. London és Párizs 2026 áprilisában kötött új, három évre szóló megállapodást az illegális migráció és az embercsempészet megfékezésére a La Manche csatornán.