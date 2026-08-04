A kormány szerint számokban kimutatható az átütemezett energiahasználat

Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak – közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett keddi napi jelentésében a kormany.hu oldalon.

Mint írták: a Védelmi Munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz-korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 7100 megawatt lehet – közölték. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. aktuális visszaterhelési értéke 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium jelezte, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján a Balaton átlag vízállása 55 centiméter, hétfőn egy centimétert csökkent a tó vízszintje.

A Velencei tó vízállása 30 centiméter, amely hétfőn nem változott, és 23 centiméterrel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt.

A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál vasárnap 23 órakor 140 centiméter volt, hőmérséklete: 28,5 Celsius-fok.

A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további négy a kikötőben, tizenegy pedig a parton áll tartalékként.

A százhalombattai MOL Dunai Finomítónál a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a MOL Downstream Zrt. megbízásából hat mobilszivattyút telepít és tart készenléteben.

A harmadfokú hőségriasztás feltételei egyértelműen fennállnak, és a jelenlegi előrejelzés alapján hétfőig tartós, rendkívül erős, éjszaka is csak mérsékelten csökkenő hőterheléssel kell számolni - hangsúlyozták.

A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, hogy a vörös kód riasztással összefüggésben országosan 19 hívás érkezett a regionális diszpécserszolgálatokhoz.

Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása alapján jelezte, hogy országosan 14 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt. Az Országos Kórházi Főigazgatóság napi jelentése alapján öt esetben történt klímával kapcsolatos meghibásodás.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság felelősségi körébe tartozó, fekvőbeteg ellátó intézményekben kórházi klímahibákat Nyíregyházán, Kaposváron, Gyulán, Hódmezővásárhelyen, a fővárosi Szent László Kórházban, a Keszthelyi kórházban, Tatabányán és Dunaújvárosban kellett javítani.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium adatai alapján az extrém magas hőmérséklet miatt 15 vasútvonalon, valamint a H5-ös és a H7-es héveknél rendeltek el sebességkorlátozást.

A Magyar Közút Zrt. közútkezelői három helyszínen 1297 liter vizet osztottak ki.

A Belügyminisztérium közlése szerint a katasztrófavédelem egységei az előző jelentéstétel óta eltelt időszakban 86 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.

A Honvédelmi Minisztérium jelezte, hogy a Magyar Honvédség zacskózott ivóvíz készlete 48 810 zacskó.

A honvédség a csabdi-vasztélypusztai víztározóba ivóvízet szállított Szárról, Dányba ezer zacskó vizet vittek, Budapestről Szentendrére és Pócsmegyerről Tahitótfaluba 24 órában szállítják az ivóvizet. Emellett a fővárosi XI. kerületi önkormányzatnak a Bikás park metrómegállóhoz és a Szent Kristóf Szakrendelőhöz 600-600 zacskó ivóvizet juttattak el. A Területi Védelmi Bizottság közölte:

az adatszolgáltatások alapján 1322 helyszínen volt vízosztás, 837 helyszínen pedig párakapu üzemelt.

A honlapon közzétett kedd déli gyorsjelentés szerint országosan 38, Budapesten 36 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet délig, csapadék nincs, és nem is várható kedden.

A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény.

Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás délelőtt nem történt, az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint jelenleg hét egyészségügyi intézményben merült fel klíma vagy léghűtő rendszer meghibásodása.

A közlekedésben továbbra is 15 vasútvonalon, illetve a HÉV-vonalakon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

A legfrissebb vízügyi adatok szerint délelőtt egy vízcsőtörés miatt a budapesti 17. kerületi Csordakút utcában található Noé Állatotthon víz nélkül maradt.

Ide a kerületi önkormányzat 400 liter vizet szállított, és a szolgáltatás helyreállításáig a vizet folyamatosan pótolják.

A Fővárosi Vízművek jelentése alapján a Gazdagréti téren csőtörés történt, több mint ötszázan maradtak víz nélkül, akik ellátása lajtoskocsival és szükségkúttal biztosított.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint három erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés délelőtt.

A honvédség Dányra, további ezer adag zacskós vizet szállított ki, és további ezer-ezer adagot készítettek elő a főváros XI. kerületébe.

A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása délelőtt 230 megawatt volt – közölték.

A gyorsjelentés szerint kedd délelőtt 1 279 helyszínen volt vízosztás, 820 helyszínen pedig párakapu üzemelt.