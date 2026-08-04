Mióta mérik, soha nem volt ilyen meleg Pozsonyban

Pozsony Koliba városrészében kedden 40,6 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt a mindenkori melegrekord a szlovák fővárosban – közölte a szlovák hidrometeorológiai intézet (SHMÚ).

A kedden 15 óráig beérkezett adatok szerint Alsópalojtán (Dolné Plachtince) és Ógyallán (Hurbanovo) is elérte a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot.

A korábbi csúcsértéket hétfőn mérték, akkor 39,9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

Szlovákiában idén először június végén emelkedett 40 Celsius-fok fölé a hőmérséklet, június 30-án pedig a valaha volt legmagasabb hőmérsékletet, 41,3 Celsius-fokot mérték Garamkövesden (Kamenica nad Hronom).