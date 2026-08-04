Nincs ivóvíz Tápiószelén, 2339 embert érint

A Pest vármegyei Tápiószelén víztermelési probléma miatt 2339 embert érintő vízhiány lépett fel, a fővárosi XI. kerületi Gazdagréti téren viszont megszűnt a vízhiány, a javítással éjszaka végeznek – közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett keddi 20 órás gyorsjelentésében a kormany.hu oldalon.

Azt írták: kedd este országosan és Budapesten is 37 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet, csapadék nem volt és kedden már nem is várható.

A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény, az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás kedd délután tíz esetben történt.

A közlekedésben jelenleg 17 vasútvonalon, illetve 4 HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás. Az M5-ös autópálya 98. kilométerénél a határ felé vezető oldalon műszaki meghibásodás miatt megállt jármű utasait palackos vízzel látták el.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint 24 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés kedd estig.

A paksi atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása 230 megawatt volt.

A kedd esti adatok szerint 1254 helyszínen volt vízosztás, 643 helyszínen pedig párakaput üzemeltettek.