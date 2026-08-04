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Lothar Matthäus világ- és Európa-bajnok német labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya Budapesten 2016. május 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Matthäus kikelt a FIFA elnöke ellen, ezért tiltakozik

Infostart / MTI

Lothar Matthäus, a német labdarúgás legendája, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya is élesen kritizálta Gianni Infantinót, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét gazdasági jellegű tervei miatt, amelyeket időközben a sportág számos szereplőjének tiltakozását követően már visszavont.

Matthäus a Sky televízió szakértőjeként úgy fogalmazott: „Infantino a lehető legrosszabb időzítéssel lépett elő ötletével, amelynél szerinte nincs abszurdabb.”

Infantino elnöki tevékenységéről Matthäus az írásában kiemelte, hogy kétségtelenül volt néhány helyes cselekedete, és egyáltalán nem volt minden alapból rossz, még úgy sem, hogy akkor is mindig minden a pénzről szólt nála. Most azonban szerinte túl messzire ment.

"Vagy rossz tanácsot kapott, vagy egyáltalán nem is kért tanácsot senkitől" - írta Matthäus. A történtek következményeként a 150-szeres válogatott, 1990-ben világbajnoki aranyérmes és aranylabdás szakember hozzátette: Infantino nagy valószínűség szerint elnyeri méltó büntetését, és pontosan az történik majd vele, amiben sok riválisa reménykedik. A FIFA elnöke múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat - a férfi és női válogatott és klub-vb-t - egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna.

Ezért vonta vissza a tervét Infantino

2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027-2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen. A FIFA-elnök elképzelését az UEFA, majd az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség 41 szövetségét tömörítő CONCACAF-zóna, az ázsiai konföderáció (AFC) és a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) is elutasította. Az UEFA egyszersmind kilátásba helyezte a FIFA-tornák bojkottját, és kinyilvánította, hogy bizalmatlanná vált Infantinóval kapcsolatban. A FIFA elnöke ezeket követően visszavonta tervét. Az általa indított lavina azonban itt nem állt meg: hétfőn elsőként a walesi szövetség jelezte, hogy nem támogatja Infantino újraválasztását FIFA-elnöknek a 2027-2031-es ciklusra, később pedig hasonló közleményt fogalmazott meg a szerb és a svéd szövetség is.

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Kezdőlap    Sport    Matthäus kikelt a FIFA elnöke ellen, ezért tiltakozik

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