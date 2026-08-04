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Nyitókép: Studio Images/Getty Images

Jön az áfacsökkentés, 27 helyett 5 százalék, mutatjuk, kik járnak jól

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Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a tűzifa értékesítésére alkalmazandó általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslatot.

A tervezet értelmében a kormány a szociálisan rászoruló háztartások támogatása és a téli fűtési költségek mérséklése érdekében a tűzifa értékesítésére alkalmazandó általános forgalmi adó mértékét 27 százalékról 5 százalékra csökkenti. Az intézkedés célja, hogy közvetlen segítséget nyújtson azoknak, akik a fűtési szükségleteiket elsősorban tűzifa beszerzésével biztosítják, ezáltal javítva a megfizethető fűtéshez való hozzáférést – olvasható a kormany.hu-n.

A kormány hivatalos magyarázata szerint a törvény célja a szegényebb társadalmi rétegek megsegítése, mert a fűtés biztosítása alapvető emberi szükséglet. Mivel a tűzifa sok család számára az egyetlen elérhető fűtési megoldás, fontos annak olcsóbbá tétele. Az intézkedés közvetlen támogatást nyújt a rászorulóknak, és javítja a megfizethető fűtéshez való hozzáférést. Az indoklás alapján ez egy szociális érzékenységből eredő, társadalmilag igazolt adócsökkentés.

Vagyis a változtatás elsősorban a szociálisan rászoruló háztartásokat érinti, akik a téli fűtési igényüket jellemzően tűzifa megvásárlásával elégítik ki. Továbbá a tűzifa kereskedőket és forgalmazókat, akik termékeik áfakulcsának csökkenése miatt versenyképesebbek lehetnek.

Az intézkedés 2026. szeptember 15-én lépne hatályba.

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Kezdőlap    Belföld    Jön az áfacsökkentés, 27 helyett 5 százalék, mutatjuk, kik járnak jól

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