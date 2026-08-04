Az Alibaba bedobta az AI-atombombát

A kínai technológiai vállalat közlése szerint az új modell szöveges, képi és videós tartalmak feldolgozására egyaránt alkalmas, és egyszerre akár egymillió token kezelésére képes, ami nagy terjedelmű dokumentumok és programkódok feldolgozását is lehetővé teszi.

A Qwen3.8-Max szakértői modulokra épülő architektúrát alkalmaz, amelyben egyszerre csak a feladat végrehajtásához szükséges részegységek működnek. Az Alibaba közlése szerint a 2,4 ezer milliárd paraméterből egy-egy feladat során mintegy 95 milliárd aktív, ami mérsékli a számítási igényt, a működési költségeket és a válaszidőt.

A Qwen3.8-Max a jövő héttől lesz elérhető az Alibaba Cloud Model Studio platformján.

Az új modellt az Arena.AI összehasonlító platformon mutatták be, ahol a szöveges modellek rangsorában a legjobban teljesítő kínai fejlesztés lett, míg a vizuális feladatokat értékelő listán a második helyet érte el. Az Alibaba szerint mindkét kategóriában csak az Anthropic Claude Fable 5 modellcsaládjának egyes változatai előzik meg.