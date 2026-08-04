Nagy esélyt kapott az újpesti focista, aki egy meccs után külföldre igazol

Az Újpestről távozó Markgráf Ákos a dán FC Köbenhavn labdarúgócsapatához, a Debrecen Konferencia Liga-selejtezős ellenfeléhez igazolt. Minderről a 24.hu számolt be. Kedden délelőtt hozták nyilvánosságra, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok FC Köbenhavn kifizette a focistáért a vételárat.

Markgráf Ákos, aki júniusban, Kazahsztán ellen mutatkozott be a válogatottban, az utóbbi három szezonban a Puskás Akadémia futballistája volt és nyáron szerződött a lila-fehérekhez, akiknél csupán egy bajnoki meccsen szerepelt. A dán FC Köbenhavn a Konferencia Liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén csütörtökön 19 órától lép pályára Debrecenben.

„Ákos személyében egy hihetetlenül dinamikus és gyors védőt szereztünk meg, akinek a párharcok is az erősségei közé tartoznak” – mondta Bo Svensson vezetőedző, aki hozzátette: új játékosuk keményen dolgozik, határozottan futballozik és komoly fizikai erőt, illetve dinamizmust hoz a védelembe. Elsősorban középhátvédként tekintenek rá, de óriási előnynek tartja, hogy a balhátvéd poszton is kiválóan teljesít.