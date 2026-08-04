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Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a stockholmi kormányépületben az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások második fordulója után tartott sajtóértekezleten 2025. július 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Magnus Lejhall

Mindjárt nyílik a Hormuzi-szoros?

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Az amerikai pénzügyminiszter tett bejelentést erről, megállapodáshoz közeli a helyzet Iránnal.

Már a mai nap megállapodhat Irán és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros újranyitásáról – mondta el Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek kedden.

„Tárgyalunk az irániakkal. Van rá esély, hogy ma vagy holnap megnyitjuk a szorost és egy normálisabb pozíció felé fogunk elmozdulni a konfliktusban” – szúrta ki a nyilatkozatot a Portfolio.

Azzal kapcsolatosan, hogy ingyenes marad-e az átkelés a szoroson, azt mondta: „szabad áthaladás lenne. Van pár dolog, ami egy kicsit húzós volt az elmúlt napokban, de láttuk, hogy jöttek és jönnek most is ki a hajók”.

A bejelentésre csökkenni kezdett az olajár.

Az amerikai-iráni tárgyalások tényét egyébként a közvetítő Katar is megerősítette, azt is, hogy közel van a megállapodás. Irán ugyanezt tagadja.

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Kezdőlap    Külföld    Mindjárt nyílik a Hormuzi-szoros?

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