Mindjárt nyílik a Hormuzi-szoros?

Már a mai nap megállapodhat Irán és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros újranyitásáról – mondta el Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek kedden.

„Tárgyalunk az irániakkal. Van rá esély, hogy ma vagy holnap megnyitjuk a szorost és egy normálisabb pozíció felé fogunk elmozdulni a konfliktusban” – szúrta ki a nyilatkozatot a Portfolio.

Azzal kapcsolatosan, hogy ingyenes marad-e az átkelés a szoroson, azt mondta: „szabad áthaladás lenne. Van pár dolog, ami egy kicsit húzós volt az elmúlt napokban, de láttuk, hogy jöttek és jönnek most is ki a hajók”.

A bejelentésre csökkenni kezdett az olajár.

Az amerikai-iráni tárgyalások tényét egyébként a közvetítő Katar is megerősítette, azt is, hogy közel van a megállapodás. Irán ugyanezt tagadja.