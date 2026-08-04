Három oroszlán pusztult el az állatkertben a hőség miatt

Az állatkert közlése szerint további három oroszlán állapota szintén súlyos, kezelés alatt állnak. Az állatkert tájékoztatása szerint a három nőstény oroszlán július 28-án, 31-én és augusztus 2-án pusztult el. A boncolás általános kiszáradást és többszervi elégtelenséget állapított meg, ami arra utal, hogy a hőterhelés jelentős szerepet játszott az állatok pusztulásában, a halál pontos okát ugyanakkor még vizsgálják.

Étvágytalanság volt az első tünet

Az állatkert 16 oroszlánja között július közepétől jelentkeztek az első tünetek. Tíz állatnál étvágytalanságot, levertséget észleltek, valamint arra is felfigyeltek, hogy kevésbé aktívak. Később egyes egyedek már felállni sem tudtak, illetve elvesztették az eszméletüket. Az állatok kezelését vízpermettel, ventilátorokkal, infúzióval és gyógyszeres terápiával végzik. Négy oroszlán már javuló állapotban van, hat egyednél pedig nem jelentkeztek tünetek. Az állatkert egyébként július 23-án bezárta az oroszlánkifutót és felfüggesztette az állatok bemutatóját.

Az állatkert szerint az afrikai oroszlánok ugyan jól tűrik a száraz meleget, a Tokióra jellemző magas páratartalommal párosuló hőség azonban jelentősen megnehezíti testhőmérsékletük szabályozását. A térségben július második felében a hőmérséklet több napon megközelítette a 39-40 Celsius-fokot, ami miatt ismételten hőségriasztást adtak ki. A Tama Állatkert vezetése közölte, megerősíti az oroszlánok kifutójának hővédelmi intézkedéseit, és az állatok egészségi állapotának stabilizálásáig zárva tartja a bemutatót.