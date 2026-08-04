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Nyitókép: Magyar Péter/YouTube

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikok újraindulhassanak

Infostart

Az atomerőműben tartott bejárást a kormányfő és miniszterei, valamint a védekezést vezető főtanácsadó, Magyar Péter köszönetet mondott a munkálért az erőmű minden munkatársának. Hamarosan bemutatják azokat a felvételeket is, amelyeket az erőművön belül készítettek a jelenlegi állapotokról.

A Paksi Atomerőműből posztolt videót Magyar Péter, aki végigjárta az erőművet Kapitány István szakminiszterrel, Ruff Bálint kormányfőhelyettessel és Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóval, aki a védekezés egyik vezetője most.

Az erőmű vezetésével is találkozott ott.

A videóban Magyar Péter megmutatta a vízmércét, amely meghatározza a mostani helyzetet, és amire most az egész ország figyel.

Elmondása szerint éjjel leálláshoz közeli helyzet volt, de éjjel fél 2-kor végül is úgy döntöttek, a II-es blokk IV-es turbináját üzemben hagyják, az utolsó működőt; éjszaka a kedd kora délutáninál még 3 centivel alacsonyabb volt az állás, csökkent is a szivattyú kapacitása, de mostanra már nőtt a víznyomás, megy egy szivattyú, amely ellátja a II-es blokk IV-es turbináját hűtővízzel.

A turbinaházban is videóztak, ezeket a felvételeket is megmutatják később.

„Azon dolgozik itt mindenki, hogy az utolsó turbina dolgozni tudjon még. Ez két dologtól függ. Az egyik a vízszint és a vízminőség, a másik pedig az itt dolgozók szaktudása, utóbbival nem lesz gond” – szögezte le a kormányfő, aki személyesen köszönte meg az erőműben dolgozók munkáját az irányítóközpontban és a vezénylőteremben, ahol jelenleg egy leállított blokkot felügyelnek, de ez most több munka is, mint amikor minden működik.

Minden turbinát egyébként 260 fok körüli hőmérsékleten tartanak, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai-vízügyi számítások, és nagyobb eső esik Ausztriában, Németországban, és emelkedik a vízszint, be tudják indítani a turbinákat és a blokkokat. Ez több nap lesz még munkában, de nyomatékosította: készen kell állni.

Hangsúlyozta, 44 éve működik itt az erőmű, amely sok helyen még ugyanazokat az állapotokat mutatja, mint 1983-ban, illetve 1986-ban.

A Duna szintje egyébként most stagnál, a magyar vízügy pedig egyeztetésben áll a meteorológiával, de a szlovák kollégákkal is, mindenki a csütörtöki esőt várja, illetve azt, hogy az valóságosan be is kerül a Dunába.

Magyar Péter továbbra is hangsúlyozza, a nukleáris biztonság a legfontosabb az ország számára, ez nincs is veszélyben, akkor sem, ha valamiért Paksnak teljesen le kellene állnia, erre pedig az energiakészletezés ügye is megoldott lesz.

Figyelmeztetett, továbbra is kánikula van és még két napig marad is.„

Megerősítette, az energiarendszer stabil, működik a

  • Dunamenti Erőmű
  • Csepeli Erőmű
  • Gönyűi Erőmű
  • a paksi II-es blokk IV-es turbinája (240 megawatt).

A hétfői fogyasztás egyébként 600-700 megawattal volt Magyarországon a tervezett alatt, köszönhetően a vállalati önkéntes felajánlásoknak és a lakossági spórolásnak. Ezt a számot kell elérni, hogy továbbra is biztosítani lehessen a víz- és energiaellátást, a kritikus órák 17 és 22 óra között vannak.

Továbbra is felszólítja a vállalatokat, hogy tartsanak önkorlátozást.

Kérte a lakosságot, hogy az e-autók töltését és a klímahasználatot is ütemezzék át a kritikus órákról.

A mostani helyzetet hasonlította ahhoz a mondáshoz, hogy „a jó kapusnak szerencséje is van”, és hozzátette: pár kritikus nap van hátra ebből a helyzetből, addig is folytatódjon a kialakult nemzeti összefogás, „dereng már az alagút végén a fény”.

Kérte még:

  • mindenki figyeljen az idősekre, gyerekekre, egyedül élőkre, házi kedvencekre.

Köszönetet mondott az ellátórendszerek munkatársainak is a 0-24-es szolgálatért.

Ha pedig az ország túl lesz ezen a helyzeten, ki kell vizsgálni, mi történt rosszul az elmúlt években, milyen adósságok vannak.

A film végén távolról bemutatta a készülő Paks 2 munkagödreit, elmondása szerint itt két éve egy új működő atomerőművi blokknak kellene működnie a kiszolgáltatottság csökkentése végett.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikok újraindulhassanak

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