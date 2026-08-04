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Nyitókép: Unsplash.com

25 állam perre ment Trumppal

Infostart / MTI

Pert indított a Trump-adminisztráció ellen a közelmúltban bevezetett széles körű importvámok miatt az Egyesült Államok szövetségi államainak fele.

A 25 állam New York vezetésével fordult bírósághoz az 59 országra, valamint az Európai Unióra vonatkozó vámok megsemmisítését kérve. A felperesek azzal érvelnek, hogy a Trump-adminisztráció által hozott érv valójában csak ürügyként szolgál arra, hogy a szövetségi Legfelsőbb Bíróság által tavasszal megsemmisített vámokat helyettesítsék.

A 10 és 12,5 százalék mértékű általános behozatali vámot az amerikai kormányzat arra hivatkozva vezette be, hogy az érintett kereskedelmi partnerek nem tesznek meg mindent a kényszermunka tilalmának kikényszerítése érdekében. Az intézkedésről szóló rendeletet közvetlenül azt megelőzően írta alá Donald Trump elnök, hogy lejárt az átmeneti, 150 napos vámok hatálya, amit a Legfelsőbb Bíróság tavaszi döntése nyomán vezetett be az adminisztráció.

Letitia James, New York állam főügyésze a jogi eljárás bejelentésekor azt hangoztatta, hogy „miután veszített a Legfelsőbb Bíróságon, a vámok újabb köre által az adminisztráció ismét törvénytelen adóemeléssel próbálkozik és azzal családokat és vállalkozásokat terhel”.

A pert indító 25 állam között van mind a 24 demokrata vezetésű szövetségi állam, valamint a republikánus kormányzó által irányított Vermont.

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