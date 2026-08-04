Lángba borult az ország: félelmetes számokat közöltek a tűzoltók

Július 30-a, a mostani harmadfokú hőségriasztás óta, tehát alig négy nap alatt 442 alkalommal kellett szabadtéri tűzhöz vonulniuk a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban hangsúlyozta:

csak az elmúlt 24 órában 94 szabadtéri tűz keletkezett, erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több tíz hektáron is.

„Nagyon sok a tűzeset, éppen ezért mindenkit arra kérünk, hogy ne dobjon el égő vagy parázsló cigarettacsikket, valamint ne hagyjuk a napon parkoló autóban tűzveszélyes tárgyakat, öngyújtót, aeroszolos dobozt, hiszen a gépjármű utastere is tűzveszélyessé válik, akár kisebb robbanás vagy tűz is kialakulhat. Nagyon fontos az is, hogy országosan tűzgyújtási tilalom van életben, ez azt jelenti, hogy az erdők, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzlakóhelyen is tilos tüzet gyújtani, illetve hogyha bárki a szabadban tüzet lát, akkor mindenképpen jelez a 112-es telefonszámon, hiszen ilyenkor a lángok még gyorsabban terjednek a száraz hajnövényzet miatt.”

Dóka Imre arról is beszélt, hogy hőség elleni védekezés közös felelősség, éppen ezért ezekben a napokban mindenki fordítson kiemelt figyelmet a saját egészségére és a környezetében élőkre. Nagyon fontos az is, hogyha szabad térben, lánggal, szikrával járó munkavégzést végzünk, akkor megfelelő oltóanyag álljon rendelkezésre, illetve magukat a gépeket is célszerű ilyenkor üzemközi szünetben pihentetni, hiszen ezek is felforrósodnak, ne csak magunkat, hanem a környezetünket is kíméljük ezekben a forró napokban.

Mint mondta: a magántulajdonú kertekben grillezni, sütögetni szabad, ugyanakkor mindenkinek felhívják a figyelmét arra, hogy

egy percre se hagyjuk sem a faszenet, sem az egyéb kisebb bográcsolásért meggyújtott tüzet felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag.

„Az is fontos ilyenkor, hogy a nagy melegben sokan vízpartra mennek, de a nagy melegben kialakulhatnak lokális zivatarok, ezért figyeljünk a viharjelzésekre is. A katasztrófavédelem a nagyobb magyarországi tavakon április eleje és október vége között viharjelző rendszert üzemeltet, amely minden évben sokak kikapcsolódását teszi biztonságosabbá. A Balatonnál összesen 54 viharjelző működik, ennek köszönhetően egy adott pontról legalább hármat is lehet látni. A Velencei-tónál 4, a Tisza-tónál 5, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelző található.”

Az elsőfokú viharjelzésnél 45 alkalommal felvillanó sárga fény jelzi a veszélyt, ilyenkor a vízben tartózkodni, úszni vagy vízi sporteszközöket használni csak a parttól számított 500 méteren belül engedélyezett, másodfokú viharjelzés esetén pedig 65 km/órás sebességet meghaladó viharos szelet jelez a lámpa, ilyenkor percenként 90 alkalommal villan a fény.

A vízen tartózkodókat, kishajósokat segítheti az ingyenes Tavihar alkalmazás, amely a katasztrófavédelem honlapján szintén elérhető – tette hozzá Dóka Imre.

A szóvivő kiemelte: a tűzoltók extrém körülmények között, gyakran nagyon magas hőmérsékletben végeznek nehéz fizikai munkát.

Speciális védőruhába öltözve, alig egy-két méterre dolgoznak például tűzesetnél a lángoktól, védőnadrágban hosszú ujjú kabátban, csizmában, sisakban, kesztyűben még melegebb van, de ugye védőruha nélkül még egy percet sem bírnának ki a lángok mellett.

„Ilyenkor gyakrabban váltják egymást és különösen figyelnek a folyadékbevitelre. A laktanyákban ásványvíz, szóda áll rendelkezésre, ezekből a helyszínre is tudnak magukkal vinni hűtőtáskában. A beavatkozás közben pedig a szolgálatparancsnok vagy éppen a tűzoltásvezető figyeli az állományt és gondoskodik a megfelelő folyadékbevitelről, a pihentetésükről, illetve amennyiben szükséges a váltásokról, és természetesen az intenzív izzadással elvesztett folyadék mellett a só és ásványi anyag veszteséget is tudják pótolni. Naponta 2000 tűzoltó 500 technikai eszközzel biztosítja Magyarország tűzvédelmét. Nekik is fáradságos ezekben a napokban, de helytállnak” – fogalmazott a helyettes szóvivő.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.