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Nyitókép: feblacal/Getty Images

A főépítész rábólintott az új óbudai gyalogoshíd terveire

Infostart / MTI

Ha elkészül, ez lesz az Óbudai-sziget negyedik hídja, viszont az első, amit csak gyalogosok számára terveztek. A fejleményről a beruházó cég adott hírt.

Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai-sziget új gyalogoshídjának koncepcióját, a 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg – közölte kedden a beruházó Biggeorge Property.

A cég közleményében azt írta, az általuk fejlesztett Waterfront City központi teréről induló, „karcsú, letisztult formájú”, akadálymentes – lifttel és kerékpár-tolósínekkel felszerelt – gyalogoshíd a HÉV, a rakpart és a Duna-ág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel.

A közvilágítással és díszvilágítással ellátott átkelő az Árpád-híd, a K-híd és a H-híd után a sziget negyedik, de első gyalogosok számára tervezett hídja lesz.

A gyalogoshíd koncepcióját a Speciálterv dolgozta ki. A szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre - olvasható.

A beruházó kiemelte: a milliárdos nagyságrendű közcélú beruházás száz százalékban magánforrásból valósul meg, és a Waterfront-projektek lakóival együtt a szomszédos lakótelepek több ezer lakójának biztosít kapcsolatot a sziget parkjaival pár perces sétával.

A Waterfront Park-projekt keretében a gyaloghíd mellett szintén jelentős közlekedési fejlesztés valósul meg, valamint megújul a hetven éves közműhálózat is.

Továbbá több százas nagyságrendben létesülnek, illetve újulnak meg a területen olyan közparkolók, amelyek a korábban épült lakóépületek megnövekedett parkolási igényeit is hivatottak szolgálni.

A projektben folytatódik a Promenád ütemezett megvalósítása és elkészül a Szentendrei utat és a Filatorigát HÉV-megállót összekötő utca is, amelyhez a területet ingyen biztosítja a fejlesztő.

A Waterfront Parkban 130 önkormányzati bérlakás is épül, amelyet a fővárosi önkormányzat kedvezményes díjon bérel majd a fejlesztőtől, Óbuda önkormányzata pedig a szociális infrastruktúra fejlesztésére és bérlakásépítésére 1,2 milliárd forintot kap a cégtől – írták.

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Kezdőlap    Belföld    A főépítész rábólintott az új óbudai gyalogoshíd terveire

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