Szokatlan dolog történik az Országgyűlésben

György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-megkeresésére közölte, a döntés az extrém hőség és az energiaválság miatt született, az ülések új időpontjáról később döntenek.

Az Országgyűlés honlapja kedden délelőtt az szerepelt: az igazságügyi és alkotmányügyi, a nemzetbiztonsági, a pénzügyi és költségvetési, a vidék- és településfejlesztési bizottság, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság szerdára tervezett üléseit megtartják.

A bizottsági ülések összehívásáról vagy elhalasztásáról a testületek elnökei döntenek.