ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.91
usd:
316.21
bux:
148304.31
2026. augusztus 4. kedd Dominika, Domonkos
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szemben Aranyosné Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Hivatalának fõigazgatója (k) az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országház Széll Kálmán terében 2026. július 29-én.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Szokatlan dolog történik az Országgyűlésben

Infostart / MTI

A szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülések közül elmarad az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság ülése.

György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-megkeresésére közölte, a döntés az extrém hőség és az energiaválság miatt született, az ülések új időpontjáról később döntenek.

Az Országgyűlés honlapja kedden délelőtt az szerepelt: az igazságügyi és alkotmányügyi, a nemzetbiztonsági, a pénzügyi és költségvetési, a vidék- és településfejlesztési bizottság, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság szerdára tervezett üléseit megtartják.

A bizottsági ülések összehívásáról vagy elhalasztásáról a testületek elnökei döntenek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szokatlan dolog történik az Országgyűlésben

országgyűlés

hőség

bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „kritikus éjszaka után, kritikus napok előtt, de már látszik a fény az alagút végén”

Magyar Péter: „kritikus éjszaka után, kritikus napok előtt, de már látszik a fény az alagút végén”
Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl – mondta Magyar Péter videóüzenetében, majd részleteket is elárult arról, hogy csak pár milliméteren múlt, de végül nem kellett lekapcsolni az atomerőmű utolsó még működő turbináját. A miniszterelnök, aki további összefogásra kért az újabb hőségrekordok idején, hamarosan Paksról jelentkezik új információkkal, délután pedig ismét ülésezik a védelmi tanács a hőség- és energiakrízis miatt.
 

Magyar Péter drámai üzenetet tett közzé a paksi atomerőmű-csatáról

Kapitány István üzent az energiahelyzetről

Váratlanul jó hír érkezett a Duna budapesti vízszintjéről

Tovább tombol az aszály, szenved a mezőgazdaság

Elmarad az Országgyűlésben három bizottsági ülés

Kaiser Ferenc: most mindenki drónokat és a drónok elleni hadviselésre fejleszt

Kaiser Ferenc: most mindenki drónokat és a drónok elleni hadviselésre fejleszt

A modern hadviselésben mindenki a drónok elleni védelemre koncentrál – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki beszélt a legújabb fejlesztésekről, és azt is elmondta, miért jöttek ismét „divatba” a csöves fegyverek, mint a légvédelmi gépágyúk.
 

Halálos dróntámadás Moszkva ellen

Strandolókra zuhant egy eltalált ukrán drón, többen meghaltak – videó

VIDEÓ
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.04. kedd, 18:00
Gerendai Károly
a Sziget Fesztivál főszervezője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az OTP jelentésére várnak a hazai befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Az OTP jelentésére várnak a hazai befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Jó hangulatban telt hétfőn a kereskedés az amerikai tőzsdéken, miközben zajlanak az amerikai-iráni tárgyalások Donald Trump közlése szerint, a Dow új történelmi csúcson zárt és emelkedtek a technológiai óriásvállalatok részvényei is. Ma reggel Ázsiában felemás volt a hangulat, az európai tőzsdéken pedig kis emelkedésekkel kezdődik a nap. Itthon a fókusz egyre inkább a vállalati gyorsjelentéseken van, a héten mind a négy hazai blue chip közzéteszi második negyedéves számait, holnap hajnalban az OTP jelent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő tragédia: 34 évesen, alvás közben halt meg az MMA szupersztárja

Elképesztő tragédia: 34 évesen, alvás közben halt meg az MMA szupersztárja

Harmincnégy éves korában, alvás közben érte a halál a UFC brazil légsúlyú harcosát, Allan Nascimentót.

BBC
Business Sport Travel Science
EU calls for stronger borders after Ceuta migrant crossings

EU calls for stronger borders after Ceuta migrant crossings

Ursula von der Leyen has called for action ahead of an urgent EU interior ministers meeting to discuss the issue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 11:34
Brutális jogi csata jön a zuglói irodakomplexum miatt több százmilliárd forint visszaszerzéséért
2026. augusztus 4. 11:10
Új elvárásokat támaszt a NAV a vállalkozók felé
×
×