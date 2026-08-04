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Pedro Sánchez spanyol kormányfő sajtóértekezletet tart az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójának második napi ülése után 2023. október 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Botrány Madridban: többször szóltak a kormánynak, hogy migráns-roham jöhet

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Jelentések szerint hírszerzési források előre szóltak a spanyol kormánynak: migránsok tömege érkezhet az észak-afrikai Ceuta exklávéba – amit tagad a madridi kabinet. Az afrikai földön fekvő spanyol városban még mindig többezer migráns tartózkodik, akiket esetenként a lakosok próbálnak elzavarni.

A múlt héten, Marokkóból Ceutába behatolt több tízezer migráns érkezése az ismert törésvonalak mentén osztotta meg a politikusokat és a kommentelőket: a baloldaliak számára rasszista alapú hisztériakeltés folyik, nincs veszélyben Európa, hiszen „mindenkit visszatereltek Marokkóba”.

A jobboldaliak szerint Európa bebizonyította, hogy nem tudja megvédeni a határait (mintha a spanyol autonóm városba való bejutás automatikusan a tenger túloldalán fekvő európai kontinensre való bejutást jelentené), és különben is, több ezren továbbra sem hagyták el a várost.

Utóbbi igaz – helyi jelentések szerint 3-5 ezer migráns nem hajlandó távozni.

A lakosok körében közben már akkora az aggodalom, hogy egyes helyeken barikádokat emeltek és „saját határellenőrzést” tartanak.

Attól félnek, hogy az itt-ott látott fiatal férfiak csoportjai megpróbálnak betörni a lakásaikba, amire már volt példa – írta az El País című lap. Egy rákbeteg férfi azt mondta: felpofozták, mert nem volt nála cigaretta. Mindezt darija nyelven, a városban beszélt arab dialektusban.

Egy másik helyi lakos, a 17 éves Mohamed, El Príncipe negyedből egy videót mutatott arról, hogy szerdán valakik megkéseltek egy ceutai lakost. El Príncipe az egyik muszlim negyed egy nagy mecsettel, és a máshonnan kiszorított migránsok azt remélték, hogy itt élelemmel látják el őket. A tudósítás szerint korántsem egyértelmű a helyzet. Egyes boltoknál a migránsok sorban állnak, hogy vásároljanak maguknak valamit, máshol viszont bujkálnak. Korábban olyan képeket lehetett látni, hogy a katonák – néha elég erélyesen – a határ felé terelik őket.

El Polígoró negyedben az egyik fiatal megkérdezte, merre van a kiskorúak menhelye, miközben két katona továbbiakat akart a határhoz küldeni. Amikor egyikük megmutatta, hogy a fején vérzik, továbbengedték a helyi kórházba. Viszont közben egy nő elmondja, hogy

az ő kerületében a lakosok összeálltak és botokkal kergettek el 300 migránst.

Madridban közben abból kerekedett botrány – a nyaraló Pedro Sánchez miniszterelnök távollétében – hogy több katonai és polgári hírszerzési forrás napokon át küldött figyelmeztetést a várható rohamról. Az egyik feltételezés azt volt VI. Mohamed marokkói király „nagylelkű gesztust” tesz a határon az úgynevezett Trónus napja alkalmából. További figyelmeztetések érkeztek, hogy Fnideqből már emberek úsznak Ceuta felé, miközben más marokkói körzetekből buszok visznek embereket a határhoz.

Tíz nap alatt ezer ember úszott át, amit a hírszerzési illetékesek úgy értékeltek, hogy a marokkóiak tesztelték a spanyolokat. Végül 60-75 ezer migráns hatolt be a városba.

A források bírálták a madridi kormányt, hogy nem vezényelte ki azonnal a katonákat, holott azok helyben voltak és készültségben álltak.

Továbbá megjegyezték: a marokkói csendőrök, akik általában segítenek a határőrizetben, hirtelen elhagyták a posztjukat. Ennek nyomán a spanyol jobboldal, de a miniszterelnök baloldali szövetségesei is élesen bírálták Marokkót, miközben a kormány kitartott amellett, hogy „példás az együttműködés” a két ország közt. Az ellenzéki jobboldali Néppárt emellett hazudozással és tétlenséggel vádolta a szocialista kormányt.

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