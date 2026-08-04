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Ürge (Spermophilus) a tihanyi Belsõ-tónál elterülõ réten. A ma már védett rágcsálókat a természetes környezetükben lehet megfigyelni miután a becslések szerint itt 1500-2000 ürge él. Az ürgéket a XX. század közepe során fokozatosan kezdték irtani hazánkban is a mezõgazdasági kártételük miatt. Sõt, számos repülõtér területén is elszaporodtak, ahol a sok ürgelyuk veszélyeztette a légi forgalom biztonságát. Így történt ez a szentkirályszabadjai repülõtéren is ahol nem pusztították el állományukat, hanem 2003-tól befogták és áttelepítették õket a tihanyi Belsõ-tóhoz. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Jászai Csaba

Költöztetik az ürgéket a Balatonról – ez az oka

Infostart

Luxuskörülmények várják azokat az ürgéket, melyeket immár 16. alkalommal telepítenek át a tihanyi Belső-tó mellől. Az új lakóhelyükön előre kifúrt lyukak, védőkerítés és heteken át tartó kényeztetés vár rájuk.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai már tizenhatodik alkalommal szerveztek áttelepítést, amelynek során 100–120 ürgét költöztettek át más természetvédelmi helyszínekre – számolt be róla a sonline.hu. A közönséges ürge fokozottan védett faj, ám európai állománya folyamatosan csökken, Németországból és Lengyelországból pedig már teljesen eltűnt. A legnagyobb baj, hogy a legelők fogyatkozásával egymástól túl messzire kerülnek ezek az állatok, így egy-egy betegség, vagy a ragadozók támadása olyan mértékben csökkentheti a létszámukat, hogy már nem tudnak visszatelepedni. Erre szolgál az állomány áttelepítése.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei nem egyszerűen szabadon engedik az állatokat, hanem évtizedek alatt kidolgozott módszertan szerint végzik az áttelepítést. Az új lakóhelyükön előre kifúrt lyukak, védőkerítés és heteken át tartó kényeztetés – kiegészítő táplálás – várja őket, hogy zökkenőmentes legyen a beilleszkedés.

Mivel a tihanyi Belső-tó partján több ezer ürge él, így a most elköltöztetett mintegy száz egyed hiánya fel sem tűnik majd a látogatóknak. A nemzeti park szakemberei ugyanakkor nyomatékosan kérik a kirándulókat: ne etessék az ürgéket, a kutyákat pedig kivétel nélkül tartsák pórázon!

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