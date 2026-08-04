Költöztetik az ürgéket a Balatonról – ez az oka

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai már tizenhatodik alkalommal szerveztek áttelepítést, amelynek során 100–120 ürgét költöztettek át más természetvédelmi helyszínekre – számolt be róla a sonline.hu. A közönséges ürge fokozottan védett faj, ám európai állománya folyamatosan csökken, Németországból és Lengyelországból pedig már teljesen eltűnt. A legnagyobb baj, hogy a legelők fogyatkozásával egymástól túl messzire kerülnek ezek az állatok, így egy-egy betegség, vagy a ragadozók támadása olyan mértékben csökkentheti a létszámukat, hogy már nem tudnak visszatelepedni. Erre szolgál az állomány áttelepítése.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei nem egyszerűen szabadon engedik az állatokat, hanem évtizedek alatt kidolgozott módszertan szerint végzik az áttelepítést. Az új lakóhelyükön előre kifúrt lyukak, védőkerítés és heteken át tartó kényeztetés – kiegészítő táplálás – várja őket, hogy zökkenőmentes legyen a beilleszkedés.

Mivel a tihanyi Belső-tó partján több ezer ürge él, így a most elköltöztetett mintegy száz egyed hiánya fel sem tűnik majd a látogatóknak. A nemzeti park szakemberei ugyanakkor nyomatékosan kérik a kirándulókat: ne etessék az ürgéket, a kutyákat pedig kivétel nélkül tartsák pórázon!