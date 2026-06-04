Momentumos politikusokat is előállított az ügyészség az önkormányzati korrupciós ügyben

Nemcsak volt szocialista és fideszes politikusokat állítottak elő a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) keddi, több önkormányzatot érintő akciójában, hanem két momentumost is – értesült a Magyar Hang.

A lap úgy tudja, a két érintettet, Sz. Tündét és M. Károlyt is őrizetbe vették. Egyikük korábban a Momentum Mozgalom pártigazgatója, önkormányzati képviselője volt, utóbbi a Budapesti Közművek igazgatósági tagja is volt. M. Károly őrizetbe vételét Kovács Gergely XII. kerületi polgármester is megerősítette.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozás keretében több helyszínen is összehangolt akciót hajtott végre fővárosi önkormányzatoknál.

A II. kerület elismerte, hogy „nyomozati cselekményeket végeztek” Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a polgármesteri hivatalban, míg Molnár Zsolt egykori szocialista képviselő védőügyvédje azt nyilatkozta a sajtónak, hogy az ügyészség indítványozta a politikus letartóztatását, de ők panasszal élnek a gyanúsítással szemben.

A 24.hu arról is beszámolt, hogy több fideszes politikust is őrizetbe vettek a rendőrök: a portál információi szerint a II. kerület korábbi fideszes polgármesterét, Láng Zsoltot, a pártszövetség kerületi frakcióvezetőjét, Gór Csabát, valamint Bús Balázs egykori III. kerületi fideszes polgármester helyettesét, Puskás Pétert is.