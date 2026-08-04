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Nyitókép: Pixabay

Álmában hunyt el a fiatal sztársportoló

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Allan Nascimento brazil ketrecharcos júniusban lépett utoljára a ringbe, mindössze harmicnégy éves volt.

34 éves korában meghalt Allan Nascimento brazil ketrecharcos – írja a UFC hivatalos közlése nyomán a 24.hu.

A légsúlyú sportolóra hétfőn reggel találtak rá, a közlemény szerint álmában kaphatott szívrohamot és már nem tudták megmenteni az életét.

Charles Oliveira korábbi UFC-bajnok e szavakkal búcsúzott tőle közösségi oldalán: „Elvesztettem egy testvért, akit a harcművészet ajándékozott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál, megosztottad velem a tatamit, ott voltunk egymásnak a sarokban. Hálát érzek, mert velem voltál az edzéseken, vagy csak amikor együtt lógtunk. Szeretlek, haver. Legenda vagy.”

Allan Nascimento 22 alkalommal győzött és 7-szer szenvedett vereséget pályafutása során. A UFC-ben 2021-ben debütált, a legnagyobb szervezetnél hat összecsapása volt, ezek közül négyet nyert meg. Június 20-án volt a legutóbbi ütközete, amikor megosztott pontozással vereséget szenvedett Mitch Raposótól.

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