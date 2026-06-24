Az ügyészség kéri Bús Balázs és az NKA-s tisztviselők letartóztatását

Kedden őrizetbe vették Bús Balázst, Óbuda volt polgármesterét, az NKA korábbi alelnökét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17 milliárd forintos pénzosztása miatt – írta az Index, hozzátéve: Bús Balázs mellett azokat is őrizetbe vették kedden, akik ténylegesen döntöttek a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásának kiosztásáról.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán közölte az MTI-vel: a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben,

a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Az ügyészség a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó büntetőügyben őrizetbe vett személyek letartóztatásának elrendelését indítványozza a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.

A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a csütörtöki nap folyamán dönt.