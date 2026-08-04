Felháborodás Magyar Péter lépése miatt

A történtek miatt Tényi István az ideiglenes köztársasági elnökhöz fordult, miközben Török Gábor politikai elemző és Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő is élesen reagált.

A közmédia személyi döntéseinek visszavonása továbbra is komoly visszhangot vált ki a közéletben.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter közösségi oldalán egyetlen rövid, „nem hinném…” kommenttel reagált arra a hírre, hogy Hajdú Gábor lesz az M1 új főszerkesztője, Borsa Miklós pedig műsorvezetőként tér vissza. Nem sokkal később az MTVA visszavonta mindkét megbízást.

A történtek miatt Tényi István hivatalos kérelmet intézett Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnökhöz – írja a magyarnemzet.hu. Levelében azt írja, aggodalommal figyeli azokat a folyamatokat, amelyek szerinte a közmédia legutóbbi személyi döntéseit kísérték.

Tényi úgy fogalmaz, hogy a nyilvánosság előtt zajló események alapján a közmédia vezetése közvetlenül Magyar Péter elutasító kommentje után vonta vissza a kinevezéseket. Álláspontja szerint egy demokratikus politikus részéről elfogadhatatlan az a fajta nyilvános nyomásgyakorlás, amely egyetlen kommenttel emberek szakmai megbízatásáról vagy egzisztenciájáról dönthet.

A levél szerint egy felelős politikai vezető nem avatkozhat be ilyen módon szerkesztőségi és munkáltatói döntésekbe, mert ez rombolja a politikai kultúrát, valamint a megfélemlítés és a nyílt befolyásolás gyakorlatát erősíti.

Tényi arra kérte az ideiglenes köztársasági elnököt, hogy emelje fel a szavát a közéleti normák és a politikai etikett védelmében.

Az ügyre Török Gábor politikai elemző is reagált. Facebook-bejegyzésében egy gondolatkísérletet vetett fel: szerinte érdemes elképzelni, mi történne, ha Orbán Viktort miniszterelnökként egy újságíró arról kérdezné, mit szól egy új M1-es vezető kinevezéséhez, ő pedig azt válaszolná: „szerintem nem lesz”, majd másnap valóban visszavonnák a kinevezést.

Török szerint erre kétféle értelmezés adható: vagy teljesen normálisnak tekintjük a történteket, vagy abból indulunk ki, hogy ha egy miniszterelnök dönti el, ki lehet a köztelevízió vezetője, akkor az intézmény kormánytelevízióként működik. Hozzátette: ugyanazzal a mércével kell megítélni a mostani esetet is.

Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője ironikus hangvételű bejegyzésben reagált. A politikus azt írta, Magyar Péter alatt a munkajog „forradalmi megújuláson” megy keresztül, amelynek új intézménye a „kommentkirúgás”.

Bejegyzésében azt is felvetette, mikor tekinthető kézbesítettnek egy ilyen döntés: tízezer kedvelés után, vagy esetleg akkor, ha a legtöbb reakció nevető emoji. Szerinte azoknak, akik vezetői állást vállalnának a Tiszánál, érdemes mérlegelniük annak kockázatát, hogy egy Facebook-vita nyomán elveszíthetik megbízatásukat.

Panyi Miklós arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban a közmédia függetlenségét hangsúlyozta, ezért szerinte különösen kérdéses, miként egyeztethető össze ezzel az, ha egy nyilvános politikusi komment után személyi döntések változnak meg – írja a lap.